'Tudo encenado': participante critica reality show da Record TV

De acordo com eles, era necessário que fosse feita uma academia na casa, além do ringue criado pela produção, que ficava na parte externa e foi inaugurado no póprio programa. Por ele ficar a céu aberto, dificultaria para Touro dar aulas. Por conta dos novos eletrodomésticos, a conta de luz teria aumentado de R$ 25 para R$ 580, de acordo com a família, que alegava estar precisando de ajuda de vizinhos para poder pagar tudo em dia. No ano seguinte, eles foram chamados novamente ao programa para esclarecer as coisas. Huck afirmou que o ringue foi feito posteriormente e sequer estava no acordo de reforma, que incluía apenas a casa.







Foto: Reprodução de 'Caldeirão do Huck' (2012) / TV Globo