Trilha sonora de 'Rocketman' é liberada em plataformas de streaming

Cena do filme 'Rocketman', de Dexter Fletcher, com Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard. Foto: Paramount Pictures/Divulgação

A menos de uma semana da estreia de Rocketman, a trilha sonora do filme foi disponibilizada em plataformas de streaming.

A cinebiografia traz a história do cantor e compositor britânico Elton John. O ator Taron Egerton, que dá vida ao músico nos cinemas, canta sucessos como Crocodile Rock, Your Song e Bennie and the Jets.

Na última semana, quando o filme foi exibido no Festival de Cannes, Elton John e Taron Egerton se uniram para fazer uma performance de Rocket Man, canção que deu nome ao filme.

Ouça a trilha sonora de Rocketman, que chega aos cinemas no Brasil na próxima quinta-feira, 30: