Treinadores precisam engordar para poder perder peso em reality

'Fit to Fat to Fit' Foto: Lifetime / Divulgação

O reality show Fit to Fat to Fit ganhará uma segunda temporada no canal Lifetime, e desta vez a proposta será diferente do que estamos acostumados: agora, os treinadores terão que ganhar peso para, em seguida, perdê-lo junto com seus discípulos fora de forma.

Sob supervisão médica, eles engordarão. Depois, se juntaram às suas duplas para iniciar o processo de emagrecimento em quatro meses. Serão quatro treinadores, e duplas formadas por maridos, esposas, amigos e irmãos, da Califórnia e do Arizona, nos Estados Unidos.

Ao fim da temporada, será revelado se as duplas foram capazes de atingir suas metas de peso.

A ideia é originada de um experimento feito pelo treinador profissional de fitness Drew Manning, que, ao perceber que não compreendia as dificuldades de seus clientes, resolveu engordar 34 quilos de forma voluntária, para, em seguida, eliminá-los. O resultado se transformou em livro, e, posteriormente, em uma série de TV.

A nova temporada de Fit to Fat to Fit estreia na terça-feira, 3 de abril, às 22 h, no Lifetime.

VEJA TAMBÉM: Participantes que se arrependem amargamente de ter participado de reality shows