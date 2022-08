'Travessia': Chay Suede comenta primeira cena gravada com Jade Picon

Jade Picon e Chay Suede foram até Angra dos Reis para gravar a primeira cena juntos para a novela 'Travessia', de Glória Perez. Foto: Instagram/@jadepicon

Nesta quarta-feira, 17, o ator Chay Suede usou os stories no Instagram para responder perguntas de seguidores e comentou sobre a gravação da primeira cena com Jade Picon para a novela Travessia.

A influenciadora e o ator foram a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para registrar, pela primeira vez, a cena dela como atriz no mesmo dia.

Segundo Chay, os dois se deram bem "desde o momento da preparação". "Estou gostando muito. Hoje foi a nossa primeira cena juntos, primeira cena dela na vida, e foi muito especial", comentou.

O ator ainda revelou que tinha vontade, há vários anos, de trabalhar ao lado de Mauro Mendonça Filho, o diretor de Travessia. "Ele é fantástico, 'parceiraço', amigo, sensível, inteligente", disse.

O diretor chegou a compartilhar um trecho do momento em que dirige Jade. Mendonça Filho orienta algumas falas da influenciadora na cena gravada em um iate. "Jade, chega aqui dona da coisa toda. Levanta o espírito, coloca o espírito para cima o tempo inteiro", aconselha.

Jade Picon compartilhou registros da primeira cena gravada para Travessia

Momentos antes de gravar a primeira cena da novela, Jade Picon publicou alguns stories no Instagram, gravados um dia antes, para contar sobre a expectativa e o nervosismo que sentia com a estreia.

"Queria deixar registrada aqui toda a minha ansiedade, misturada com nervosismo, misturada com felicidade. Estou lendo pela última vez as cenas que vou fazer amanhã. Já deu tudo certo", comentou.

Logo depois, a influenciadora compartilhou fotos em que aparece ao lado de Chay e Mendonça Filho. Ela também postou fotos dos equipamentos utilizados na gravação e uma maleta com o nome da personagem que vai interpretar.

"Primeiro dia de muitos que estão por vir. Obrigada a todos os envolvidos, o que estou sentindo agora não posso colocar em palavras", escreveu na legenda.

Ela e o ator irão viver os personagens Chiara e Ari. Travessia foi escrita por Glória Perez e irá estrear na faixa das 9h, no lugar de Pantanal.