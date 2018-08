Transexual que enviou vídeo para o 'JN' é cover de Joelma

Dany Andrade quando se apresentou como cover da cantora Joelma no SBT. Foto: Instagram.com/danyandradejojo

Uma das mensagens do quadro O Brasil que eu Quero exibidas no Jornal Nacional desta segunda-feira, 18, foi de Dany Andrade, transexual que mora em Paulo Faria, cidade do interior de São Paulo. Mas não é a primeira vez que ela aparece na TV. A jovem é cover da cantora Joelma e já fez participações no Domingo Legal, com Celso Portiolli, e no Programa do Ratinho.

"Me chamo Dany Andrade, falo da cidade de Paulo de Faria, e o Brasil que eu quero para o futuro é que todo preconceito que existe contra as transexuais se transforme em amor, carinho e mais leis para nos proteger. Afinal, somos todos iguais", disse ela no vídeo.

O apresentador William Bonner se referiu à mensagem dela depois que todas foram exibidas. "É isso aí, respeito à diversidade", afirmou.

Há três semanas, Dany conseguiu algo que é um desafio para transgêneros e transexuais: ter uma certidão de nascimento que represente o gênero com o qual se identifica e nome alterado. "Foi difícil todo o processo e a luta, mas hoje posso dizer que essa eu venci. A partir de hoje, uma nova vida começa, com mais respeito, com mais leis que protegem", escreveu ela ao publicar no Instagram o novo registro.

Cover de Joelma, Dany também compartilhou na rede social fotos ao lado da cantora e os momentos em que participou de programas do SBT. Confira abaixo:

Melhor momento #Joelmacalypso Uma publicação compartilhada por Dany andrade (@danyandradejojo) em 29 de Dez, 2015 às 4:40 PST

No ano passado, as participações no Domigo Legal e Programa do Ratinho: