Trailer da última temporada de ‘Suits’ é divulgado; assista

O ator Gabriel Macht como Harvey Spencer, na última temporada da série 'Suits'. Foto: Reprodução/USA Network

Faltam exatamente duas semanas para a exibição da última temporada de Suits. Os fãs da série estão na expectativa para a chegada da última temporada, que vai ao ar nos Estados Unidos, no próximo dia 17.

A USA Network divulgou o trailer da temporada final de Suits, com o retorno do advogado Mike Ross, interpretado pelo ator Patrick J. Adams, até então par romântico da atriz Meghan Markle, agora duquesa de Sussex. A produção da série a chamou para finalizar a série, mas o convite não foi aceito.

Em entrevista ao Deadline, Patrick falou sobre a oportunidade de voltar à série. “Eu não poderia estar mais feliz em fazer parte do capítulo final de Suits. Senti falta da minha família da TV e estou ansioso para ver que tipo de problemas Mike Ross pode agitar na empresa uma última vez", afirmou.

Na 9ª temporada de Suits, que revela todas as tramas do mundo jurídico de Nova York, Mike será colocado frente a frente com Harvey Spencer, personagem de Gabriel Macht e Samantha Wheeler, interpretada pela atriz Katherine Heigl.

No Brasil, a Netflix disponibiliza oito temporadas da série até agora.

Assista ao vídeo:

No início de 2019, os produtores da série já avisavam que Suits não teria uma 10ª temporada.

Em meados de junho, um novo comercial da última temporada deu pistas de como os personagens seguirão a vida após tantas mudanças.

Assista ao vídeo: