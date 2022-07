'Trabalhar na Marvel me fez deixar a indústria de efeitos especiais', diz ex-funcionário

Um ex-funcionário da Sony Pictures Imageworks afirmou que a Marvel promeve condições de trabalho ruins para trabalhadores do setor de efeitos especiais. As empresas atuam em parceria em algumas das produções da companhia.

Em seu Twitter, Dhruv Govil compartilhou um artigo do site The Gamer, que contém denúncias de teor semelhante, e falou sobre a sua experiência trabalhando com a empresa. Ele fez parte das equipes de filmes como Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Guardiões da Galáxia.

"Trabalhar nos programas da Marvel foi o que me fez deixar a indústria de efeitos visuais. Eles são um cliente horrível, e eu vi muitos colegas terem problemas psicológicos depois de trabalharem demais, enquanto a Marvel tenta economizar dinheiro", escreveu.

"Esse tem sido o caso desde os primeiros dias do MCU, [o Universo Cinematográfico da Marvel]", completou Govil. "A questão é que a Marvel é muito grande e pode exigir o que quiser. É uma relação tóxica".

O artigo citado pelo ex-funcionário revela denúncias em anônimo contra a empresa. De acordo com as alegações, a Marvel teria imposto condições abusivas de trabalho, com baixos salários e prazos de entrega impossíveis de serem realizados.

