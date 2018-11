'Toy Story 4' ganha primeiro teaser e apresenta novo personagem; assista

'Toy Story 4' vai estrear em 2019. Foto: Disney/Pixar

A expectativa para a estreia de Toy Story 4 é grande, uma vez que o filme chega quase dez anos após o lançamento do último, em 2010. Para atiçar ainda mais a curiosidade dos fãs, a Disney/Pixar lançou nesta segunda-feira, 12, o primeiro teaser do novo longa metragem.

No vídeo, todas as figuras já bem conhecidas do público estão em uma ciranda, felizes, até aparecer um novo personagem que diz "não pertencer" àquele grupo. O novato, chamado Forky, não se considera um briquedo.

Confira abaixo o primeiro teaser do filme. Toy Story 4 estreia em 21 de junho de 2019.