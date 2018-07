Jonatas termina namoro com Eliza​ em 'Totalmente Demais'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Jonatas termina seu namoro com Eliza​

Segunda-feira, 23 de maio

Jonatas termina seu namoro com Eliza. Hugo oferece dinheiro a Dino para que o bandido se afaste de Gilda. Carolina consegue a guarda provisória de Gabriel. Eliza avisa a Germano que Dino está chantageando Gilda e Hugo. Germano tranquiliza Eliza, dizendo à filha que apreenderá Dino.

Gilda conta aos filhos a verdade sobre Dino​

Terça-feira, 24 de maio

Germano avisa a Eliza e Gilda que planejou com Zé Pedro um flagrante para capturar Dino. Peçanha é preso, mas Dino consegue fugir. Gilda teme que Dino a procure. Gilda conta aos filhos a verdade sobre Dino. Meleka pede Jojô em namoro e deixa Arthur perplexo. Florisval se atrasa para o casamento e Rosângela decide deixar a igreja.

Arthur oferece ajuda à Carolina

Quarta-feira, 25 de maio

Florisval e Rosângela se casam. Gilda promove uma festa de despedida para Eliza no Flor do Lácio e avisa à filha que Dayse e Carlinhos dormirão com ela na casa de Hugo. Maurice aposta Stelinha em um jogo de azar. Arthur vê Carolina preocupada com Gabriel e oferece ajuda à ex-amante.

A Globo não divulgou os resumos dos últimos capítulos.