Fabinho descobre sobre a gravidez de Lili em 'Totalmente Demais'

Lili está grávida e Germano tem dúvidas sobre a paternidade. Foto: Divulgação/Rede Globo

Fabinho descobre sobre a gravidez de Lili​

Segunda-feira, 16 de maio

Eliza teme deixar o país com Arthur e pede para pensar sobre o convite. Gilda não encontra o dinheiro que Eliza deixou na gaveta para pagar o fornecedor e demonstra a Hugo que desconfia de Riscado. Fabinho descobre sobre a gravidez de Lili. Jonatas se preocupa ao saber que Eliza recebeu uma proposta para morar em Paris. Lili diz a Fabinho que só terá certeza de quem é o pai de seu filho após realizar os exames. Eliza comunica a Arthur que decidiu ir para Paris. Em ensaio fotográfico, Cassandra deixa escapar que Lili está grávida.

Eliza diz a Jonatas que vai para Paris

Terça-feira, 17 de maio

Liara repreende Claudia por não contar a Carolina a verdade sobre Gabriel. Eliza diz a Jonatas que decidiu ir para Paris. Arthur prestigia Carolina na inauguração de seu brechó. Leila resiste à sedução de Rafael. Rosângela surpreende ao não aceitar o pedido de casamento que Florisval lhe faz em público. Montanha e Maristela se beijam. Rosângela confessa aos filhos que não acredita em Florisval. Germano escuta Rafael falar com Lili sobre sua gravidez.

Carlinhos furta dinheiro de Gilda

Quarta-feira, 18 de maio

Germano fica desnorteado com a notícia de que Lili está grávida e com a possibilidade de o filho ser de Rafael. Carlinhos furta o dinheiro de Gilda. Gilda diz a Hugo que só Riscado sabia onde o dinheiro estava e acusa o rapaz de roubo. Rosângela diz a Florisval que foi covarde e pede o motorista em casamento. Germano afirma a Lili que a ama e que cuidará do bebê que espera mesmo que não seja seu filho biológico.

Carolina tem pedido de adoção negado

Quinta-feira, 19 de maio

Lili insinua que o bebê é de Germano. Florisval e Rosângela comemoram com os filhos a notícia de seu casamento. Leila e Rafael ficam juntos e o rapaz propõe que os dois iniciem uma relação. Claudia avisa a Carolina que o pedido de adoção foi negado pelo Juiz por causa do processo de Eliza. Carolina suplica a Eliza que retire o processo que move contra ela.

Carolina descobre que Gabriel é soropositivo

Sexta-feira, 20 de maio

O advogado de Eliza avisa à modelo que não pode retirar o processo contra Carolina. Lili cai da escada e desfalece. Claudia revela a Carolina que Gabriel é soropositivo. Carolina diz a Claudia que quer ser mãe de Gabriel. Depois da visita ao médico, Germano tranquiliza Lili ao afirmar que ela e o bebê passam bem. Gilda descobre que Carlinhos está se encontrando com Dino.

Jonatas diz que quer terminar com Eliza

Sábado, 21 de maio

Gilda acusa Dino de querer transformar Carlinhos em um bandido. Dino pede a Gilda uma quantia alta de dinheiro para pagar suas dívidas, prometendo deixá-la em paz. Hugo diz a Gilda que pode lhe conseguir o dinheiro para afastar de vez Dino de sua vida. Gilda perde perdão a Riscado e o readmite no bar. Jonatas revela a Eliza que deseja terminar seu namoro com ela.