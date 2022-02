‘Torço para Laís, mas acho difícil ela ganhar o programa’, comenta Bárbara sobre ‘BBB 22’

Bárbara Heck participou do 'Café com o Eliminado' desta quarta-feira, 16 Foto: TV Globo

Foi a vez da modelo Bárbara Heck participar do Café com o Eliminado no programa Mais Você, da TV Globo, nesta quarta-feira, 16. Ela enfrentou o paredão com Arthur Aguiar e Natália e saiu com 86,02% dos votos.

A apresentadora do programa, Ana Maria Braga, estava de férias, então a entrevista foi moderada pelos repórteres Fabrício Battaglini e Talitha Morete.

Bárbara começou a conversa contando ser uma pessoa positiva, mas estar sentindo que iria sair do programa. ‘Eu não quis me despedir explicitamente, mas deixei alguns recados. Eu disse para a Jade tirar o foco do Arthur e para a Laís tirar o foco da Natália’, disse.

A modelo se emocionou ao ver a reação das amigas com a saída dela. Ela também comentou sobre a ida de Arthur Aguiar ao paredão: "Eu fiquei sabendo que disseram ter sido influência minha, mas eu acho uma piada. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria o Arthur, porque eu sabia que ele iria me puxar".

Ela ainda concordou que, se Jade Picon, a líder da semana, quisesse proteger a amiga, a influenciadora teria indicado Lucas ao paredão da semana.

Segundo a modelo, Jade pensava muito na própria estratégia. Ela contou sobre o momento, após a formação do paredão, em que a líder quis comemorar a ida de Arthur Aguiar novamente.

Talitha Morete ainda mostrou que as amigas Jade e Laís estão querendo formar uma aliança com Gustavo, o novo integrante com quem Bárbara não se dava bem.

"Eu espero que isso não passe de uma brincadeira", brincou Bárbara. "Eu falei para a Jade não chamar ele para o almoço e para ela não levar ao cinema quem não a coloca nem no Top 10". Ela ainda revelou que queria muito ter ido ao último cinema do líder com a amiga.

Um trecho da Bá falando sobre prioridades dentro do jogo! BARBARA NO MAIS VOCE - Reprodução: TV Globo| Globoplay pic.twitter.com/JboNKvhr4B — Bárbara Heck News (@Barbarahnews) February 16, 2022

Fabrício Battaglini mostrou o momento em que Larissa, a nova participante da Casa de Vidro, chamou Laís e Bárbara de plantas. Sobre isso, a modelo comentou sobre as provas em que ganhou imunidade e brincou: "Planta faz isso?".

Os apresentadores ainda revelaram o momento em que Larissa alertou Jade para tomar cuidado com Bárbara e Laís. A modelo disse que sabia que a nova participante tinha falado algo e que a amiga prometeu não se afastar dela.

Bárbara chamou Lucas de planta e Arthur Aguiar de bom jogador. "Mesmo ele estando sozinho, ele faz um bom trabalho para se defender do paredão", comentou sobre o ator.

Bárbara ainda revelou que acredita que Arthur irá ganhar o grande prêmio do programa e que torce para Laís, mas acha difícil a amiga ser a grande vencedora.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais