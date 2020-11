'Top Model': como estão os atores mirins da novela após 30 anos

Mara Wilson chegou a participar de outros filmes durante a infância, mas acabou se afastando de Hollywood pouco depois.

Em 2016, assumiu sua bissexualidade em uma rede social. No mesmo ano, lançou o livro 'Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame' ['Onde Estou Agora? Histórias Verdadeiras da Infância de uma Menina e Fama Acidental', em tradução livre].

Na obra, Mara Wilson aborda temas como a depressão pela qual passou e como sofreu com a cobrança por um padrão de beleza no mundo da atuação.

Foto tirada em 12 de novembro de 2019.

Foto: Elizabeth Weinberg / The New York Times