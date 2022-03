'Top Gun': Sequência de clássico estrelado por Tom Cruise ganha novo trailer

Tom Cruise interpretará novamente o piloto Pete 'Maverick' Mitchell em 'Top Gun: Maverick'. Foto: Paramount Pictures

A sequência do clássico Top Gun: Ases Indomáveis ganhou um novo trailer, divulgado pela Paramount Pictures, nesta terça-feira, 29.

Top Gun: Maverick trará Tom Cruise novamente no papel de Pete “Maverick” Mitchell após mais de 30 anos.

Pete agora é um instrutor de um grupo de pilotos em formação e precisa treiná-los para uma missão especializada da qual nenhum piloto jamais participou.

Durante o treinamento, Maverick conhece o tenente Bradley Bradshaw, apelidado de "Galo", filho de Nick, amigo dele que faleceu no primeiro filme e era conhecido como "Goose" – "Ganso", em inglês.

No novo filme, o personagem terá de lidar com os fantasmas do passado e com uma missão que exigirá um sacrifício dos pilotos que forem escolhidos para voar.

Top Gun: Maverick chegará aos cinemas brasileiros no dia 26 de maio. O longa contou com a direção de Joseph Kosinski e foi produzido pelo próprio Tom Cruise e por Jerry Bruckheimer, Christopher McQuarrie e David Ellison.

Além de Cruise, o filme também conta com a atuação de nomes como Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm e Glen Powell.

Assista ao novo trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais