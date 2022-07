'Top Gun: Maverick' chega aos R$ 100 milhões de bilheteria no Brasil

'Top Gun: Maverick', com Tom Cruise, arrecadou mais de R$ 100 milhões em bilheteria no Brasil. Foto: Paramount Pictures

Top Gun: Maverick chegou à marca de R$ 100 milhões em bilheteria no Brasil e se tornou o primeiro filme da Paramount Pictures e do Tom Cruise a alcançar esse número no País, segundo informações da Comscore.

O filme levou mais de 4,6 milhões de pessoas aos cinemas e vem acumulando recordes para a distribuidora. No mês passado, o longa se tornou a maior bilhereteria da Paramount no Brasil, ultrapassando Noé (2014), que carregava o título anteriormente.

Ao redor do mundo, Top Gun: Maverick já faturou mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria. A produção, que é uma sequência de um clássico dos anos 1980, mostra um aviador da Marinha irreverente.

Assista ao trailer: