'Top Gun’: continuação 'Maverick' chega às plataformas digitais

Tom Cruise estrela sequência de 'Top Gun' que se passa 30 anos após os acontecimentos do primeiro filme. Foto: Scott Garfield / Paramount Pictures

Sucesso assistido por mais de cinco milhões de pessoas, Top Gun: Maverick, chega às plataformas digitais dia 23 de agosto. A Paramount, produtora da continuação do sucesso dos anos 1980, promete surpresas aos fãs da trama: um conteúdo extra com mais de duas horas para acompanhar.

O filme será comercializado para aluguel ou compra a partir de terça, 23, nas plataformas da Apple TV, Google Play e Microsoft Store. Nos demais serviços de TV por assinatura ou streaming como Claro TV, Amazon Prime Vídeo, Sky, Vivo Play e Oi em 6 de setembro, dependendo da disponibilidade de cada serviço.

O lançamento da trama nas plataformas digitais mostra bastidores da história estrelada por Tom Cruise, como por exemplo, o intenso programa de treinamento de voo que o elenco participou. Na sequência, o astro que dá vida ao piloto Maverick, compartilha sua paixão pela aviação enquanto pilota sua própria aeronave e fala sobre sua carreira no Festival de Cannes. O conteúdo conta ainda com dois vídeos musicais de Lady Gaga e OneRepublic.

Os extras reservam uma surpresa aos fãs de ação: um teaser do próximo trabalho de Tom Cruise, Missão Impossível – Acerto de Contas Parte 1, que está previsto para chegar aos cinemas em 2023.

Top Gun: Maverick arrecadou uma bilheteria de 1,3 bilhões de dólares em 2022, se tornando a maior atração vista nos cinemas do mundo nesse ano.

A trama se passa mostrando a carreira de Pete Mitchell, o Maverick (Tom Cruise) após mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da marinha americana sendo um piloto de testes. O enredo toma forma quando Pete é convocado para retornar à equipe Top Gun para treinar um grupo de elite de novos pilotos do programa de graduação. O protagonista se depara então com o Tenente Bradshaw (Miles Teller), filho do seu antigo parceiro de voos, Goose (Anthony Edwards). Rixas do passado vêm à tona enquanto a equipe se prepara para uma missão especializada, da qual nenhum piloto vivo participou.