'Top Chef': conheça os participantes da 2ª temporada do reality

A Record divulgou os participantes da 2ª temporada do Top Chef, reality show gastronômico que estreia no próximo dia 15 de julho, uma quarta-feira.

O programa é apresentado por Felipe Bronze, que avalia as receitas com Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil.

Apesar de alguns episódios terem sido gravados antes da pandemia do novo coronavírus, outra parte precisou ser gravada "seguindo todos os protocolos de segurança", de acordo com a emissora.

O Top Chef traz 14 participantes, todos chefs profissionais, que disputam provas na cozinha e também enfrentam um confinamento, morando juntos na mesma casa e disputando o prêmio de R$ 300 mil. Veja quem são eles abaixo.

Beatriz Buéssio

"Sou estudante de medicina e participar do Top Chef é uma prova de que posso misturar as profissões de chef e médica", diz a paulistana de 32 anos.

Bruno Alves

"Meu objetivo é trocar muitas informações com os jurados e mostrar o profissional que eu sou", conta o carioca que mora em São Paulo e tem 37 anos.

César Scolari

Aos 39 anos, César Scolari mora em São Paulo, mas nasceu em Alvorada do Sul, no Paraná: "Participar do Top Chef é um sonho e uma oportunidade única de mostrar o meu trabalho para a minha equipe."

Kaká Silva

A brasiliense conta que "estar no Top Chef é estar entre os melhores chefs do País. Por acompanhar o programa, estar aqui é, até o momento, o ápice da minha carreira".

Lara Carolina

"É uma oportunidade única para mostrar o que eu sei e também aprender com os outros participantes", afirma a cozinheira que nasceu em Macaé e mora em São Paulo, aos 25 anos.

Lucas Ryu

Aos 23 anos de idade, o paulista de Rinópolis avalia que "o Top Chef é uma oportunidade para sair da zona de conforto e aprender uma série de coisas novas."

Luciana Berry

"Representa uma mudança importante na minha carreira. Além disso, quero mostrar um lado menos arrogante da profissão de chef", comenta a baiana de Salvador que atualmente vive em Londres, na Inglaterra.

Maiara Marinho

Aos 30 anos, a paulista de Ribeirão Pires afirma: "Quero mostrar o amor que tenho pela comida e agregar a minha experiência nos desafios que serão propostos."

Marê Araújo

"É uma honra participar deste programa. Espero corresponder sobretudo às minhas expectativas", conta a nascida em Ituiutaba, Minas Gerais, que mora em Brasília e tem 31 anos.

Matheus Emerick

Aos 26 anos, Matheus Emerick nasceu em Brasília e vive atualmente em Florianópolis: "A visibilidade promovida pelo Top Chef é incrível. Fora isso, quero trocar experiências com os outros participantes da atração."

Michele Petenzi

O italiano Petenzi nasceu em Ponte San Pietro e atualmente mora no Rio de Janeiro: "definitivamente é um novo começo para mim. Tenho certeza de que irá abrir várias portas na minha carreira".

Natália Rios

"Quero desaficar os meus limites ao participar do reality show", espera a paulistana de 32 anos.

Rafael Terassi

Aos 30 anos de idade, o bauruense que vive em Curitiba avalia: "Busco evoluir na minha carreira com a participação no Top Chef. Também quero aprender bastante com todas as dicas que serão dadas ao longo da competição."

Taty Albano

"É um desafio totalmente novo em minha trajetória profissional. Entrei para ganhar", conta a baiana de Salvador, aos 37 anos.