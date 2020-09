'Top Chef Brasil': veja quem são os finalistas da 2ª temporada

Finalistas da 2ª temporada do 'Top Chef' Foto: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação

A final da 2ª temporada do Top Chef Brasil, reality show gastronômico da Record TV, vai ao ar na próxima sexta-feira, 2, com três finalistas disputando o prêmio de R$ 300 mil: César Scolari, Lara Carolina e Luciana Berry.

A última prova, intitulada Menu da Vida, terá 3h30 de duração, sendo 2h para o preparo dos de dois pratos, 1h para outros dois e 30 minutos para a sobremesa. Eles serão avaliados por Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil. O Top Chef também conta com o apresentador Felipe Bronze.

César tem 39 anos e nasceu em Alvorada do Sul, no Paraná, mas atualmente vive em São Paulo. Lara também mora na capital paulista, mas nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro, e tem 25 anos. Já Luciana Berry, de 39 anos, mora em Londres, na Inglaterra, e é de Salvador.

César Scolari

César Scolari Foto: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação

Lara Carolina

Lara Carolina Foto: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação

Luciana Berry

Luciana Berry Foto: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação

Ao todo, a 2ª temporada do programa contou com 14 participantes ao longo de seus 12 episódios. Além da cozinha, eles também convivem na mansão Top Chef.

O reality show começou as gravações em março, precisando interrompê-las por conta da pandemia do novo coronavírus e retornando somente em 25 de julho, encerrando a produção em agosto.

