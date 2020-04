'Tomei o cuidado de não citar ninguém', diz Manu sobre histórias contadas no 'BBB 20'

Manu Gavassi, finalista do 'BBB 20' Foto: Reprodução de 'BBB 20' (2020) / Globo

Manu Gavassi foi a 3ª colocada do BBB 20, que teve Thelma Assis como ganhadora e Rafa Kalimann como vice-campeã.

Na tarde desta terça-feira, 28, a cantora participou de uma coletiva virtual com jornalistas e falou sobre sua reação ao ver a cantora Dua Lipa no Big Brother, comentou sobre os participantes Petrix Barbosa e Pyong Lee e sobre se deparar com o mundo em uma pandemia de coronavírus.

'Tomei o cuidado de não citar ninguém'

Questionada sobre a possibilidade de uma história sobre traição contada por ela durante o confinamento do BBB 20 ter sido uma referência a um ator conhecido do público, Manu rebateu: "Contei mais de 10 histórias sobre ex-namorados, sobre casinhos. [...] Tomei o cuidado de não citar ninguém, porque quem estava entrando no reality show era eu, e não as pessoas com quem eu me relacionei. Jamais responderia a essas perguntas".

Pyong Lee e Petrix

"Pyong lee não foi o vilão do BBB 20, ele apenas contava feijões, ele é um cara legal", afirmou Manu sobre o ex-colega de confinamento.

Sobre as acusações de assédio a Pyong, respondeu: "Tudo que aconteceu lá, em relação às festas, que ele bebeu, foi uma coisa que ele abriu para a gente na hora, foi muito honesto quanto a isso, pediu desculpas na hora. Erros acontecem e depende da maneira como você lida. Ele tentou lidar da maneira mais honesta com as mulheres da casa."

Sobre as acusações de assédio por parte de Petrix Barbosa, contou que ainda não teve tempo suficiente para analisar com mais detalhes: "Assim, eu não pesquisei nada, ainda. Só falaram por alto, dos comentários, e eu não gostei."

Dua Lipa

Alguns dos momentos mais marcantes de Manu Gavassi no BBB 20 foram dançando a música Don't Start Now, da cantora Dua Lipa, geralmente ao lado de Babu, Rafa e Thelma.

Sobre sua reação ao ver a apresentação preparada pela cantora britânica em uma festa do Big Brother, comentou: "Sou muito fã da Dua Lipa, cantora incrível. Fiquei sabendo que ela lançou um álbum, preciso ouvir. Não entendi na hora que era por conta da dancinha. Só vi realmente o que virou a dancinha quando saí. Fiquei até constrangida, porque eu danço bem mal".

Coronavírus e possibilidade de live

"Eu entendi bem a situação que a gente está vivendo agora, foi um choque bem grande inicial. A gente recebeu a informação mas não sabia a proporção que estava. Sair da casa e se deparar com todo mundo de máscara foi bem forte, chocante", comentou Manu sobre se deparar com a pandemia do novo coronavírus.

Manu também contou que soube que "estão rolando lives", mas ainda não tem definição sobre uma possível apresentação: "Estava confinada até ontem, ainda não dormi. Não sei. Não conversei com a minha equipe sobre os próximos planos".

Confinamento

Sobre ficar confinada na casa do BBB 20, Manu afirmou que "é muito mais tenso do que parece."

"Muito mais do que quando eu assistia. Falava: 'que povo doido, faz drama, diz que ama todo mundo... Que estranho'. Você sente saudade de tudo, das pessoas que você ama, da informação, saudades de ler", continuou.

Sobre os desafios pós-BBB, comentou: "Descobri que sou muito mais corajosa do que eu imaginava. Fazia tempo que não aceitava um desafio que me deixava com muito medo. Fiquei muito feliz de ter topado, com os desdobramentos disso, a história que essa edição contou e como foi importante."

