Tom Cruise foi considerado para ser o protagonista em ‘Tropa dos Lanternas Verdes’

Tom Cruise desistiu de aceitar o papel de protagonista em 'Tropa dos Lanternas Verdes' após saber detalhes do que aconteceria com seu personagem Foto: Mike Theiler/Reuters

O ator norte-americano Tom Cruise, que aos 56 anos continua fazendo filmes de ação cada vez mais ousados, foi considerado para ser o protagonista em Tropa dos Lanternas Verdes. O filme, em produção para o universo cinematográfico da DC, vai contar a história do grupo intergalático de policiais que usam os poderes dos Anéis do Poder para patrulhar e manter a paz no universo.

Segundo um rumor do site Crazy Days and Nights, o papel de Hal Jordan, o Lanterna Verde mais conhecido pelos fãs dos quadrinhos, foi oferecido a Cruise no início de 2018 e ele teria recusado após ler o roteiro escrito por David S. Goyer e saber que o personagem morreria nos momentos iniciais do filme.