'Todos deveriam passar pela experiência', diz Elaine, do 'No Limite'

Elaine Cristina Cosmo Melo, em foto de setembro de 2000, à época em que foi campeã do 'No Limite' Foto: Celso Júnior / Estadão

Elaine, 1ª vencedora do reality show No Limite, da Globo, relembrou os 20 anos do programa, completados nesta quinta-feira, 23, em seu Instagram.

"No Limite. Todos deveriam passar por essa experiência", escreveu em uma postagem relembrando os 20 anos do programa.

Em outra, compartilhou a foto de um boné da atração: "20 [anos] ele passou guardado... Faz parte da nossa história, companheiros. Pipa [Patrícia], Andréa, Thiago, Vandy [Vanderson], Juliana, Hilkinha [Ilca]... E viva nossa amizade".

O participante Vanderson compartilhou um story com o registro de um encontro virtual entre participantes da 1ª edição do No Limite.

