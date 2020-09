'Todo Mundo Odeia o Chris': ator explica final da série e fala sobre possibilidade de reboot

O ator Tyler James Williams, protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris, usou seu Twitter para falar sobre o aniversário de 15 anos da estreia do programa, completado na terça-feira, 22, e também respondeu a perguntas de fãs sobre o final da série e um possível remake.

"Há 15 anos, esse pequeno programa estreou em uma emissora que nem existe mais. Deu início à minha carreira e a de diversas outras pessoas talentosas. Serei eternamente grato por isso", escreveu.

Segundo Tyler, pelo fato de a maior parte do elenco ter entre 12 e 13 anos de idade, eles poderiam trabalhar apenas nove horas e meia por dia nas gravações, em vez das 12 habituais, por conta da legislação: "O grupo teve que ser mais eficiente que o normal".

Respondendo a algumas das "perguntas frequentes" que recebe dos fãs, afirmou que não tem recordações específicas do que aconteceu em cada episódio de Todo Mundo Odeia o Chris: "Eu não lembro. Nas minhas memórias, é tudo um grande episódio."

Tyler ressalta que foram gravadas apenas quatro temporadas ao longo de quatro anos, totalizando 88 episódios. Segundo ele, muitos fãs passaram a assistir a série apenas por volta de 2009, e, por isso, tem-se a impressão de que a série ficou mais tempo no ar.

O ator fez questão de valorizar o trabalho de Ali LeRoi, co-produtor de Todo Mundo Odeia o Chris, que é inspirada na história de vida de Chris Rock.

"Chris Rock recebe muito do crédito pelo programa, como ele merece. Mas o homem no chão, todos os dias, tocando a série e fazendo com que ela fosse lendária foi Ali LeRoi. Ele é a resposta para o porquê do programa ter funcionado. É uma lenda", afirmou.

Sobre a possibilidade de um reboot, ou seja, reunir o elenco em novos episódios de Todo Mundo Odeia o Chris, Tyler não descarta a possibilidade, mas afirma que a possibilidade é pequena no momento.

"Tivemos algumas conversas, mas todos nesta foto [elenco] estão muito ocupados. Todos trabalham regularmente, em uma variedade de diferentes mídias, gêneros e emissoras. Continuaremos tentando, mas estou orgulhoso por essa nossa questão de agenda", diz.

Já em relação ao fim da série, que acaba em cena na qual o personagem recebe a nota de um exame durante um jantar com a família, Tyler James Williams explicou: "Sim, ele passa e desiste. Aí começa sua jornada na comédia. O final foi uma paródia quadro a quadro do final de Família Soprano, que também foi ao ar naquele ano".

Outros nomes do elenco de Todo Mundo Odeia o Chris também citaram a data em suas redes sociais. Imani Hakim, a Tonya, irmã de Chris na série escreveu: "Uau... Foram 15 anos... O tempo voa".

Vincent Martella, o melhor amigo de Chris, Greg, publicou quatro stories em seu Instagram relembrando fotos da série, enquanto Tequan Richmond, o Drew, irmão do protagonista, republicou uma postagem falando sobre os 15 anos da estreia em um story.

Confira as postagens de Tyler James Williams sobre Todo Mundo Odeia o Chris:

1. All of the kids in this photo are rough 12-13 years old. We’re now all in our late 20s (27-28). Because of child labor laws (we could only work 9.5 hours vs the usual show average of 12 hours a day) this group had to be more efficient than usual. Everyone rose to the occasion — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) September 23, 2020

Everybody Hates Chris was Imani Hakim’ first audition. Very rarely does this happen first time out the gate. It speaks to how great and naturally built for this she is. She’s currently on Mythic Quest on Apple+ with some other very talented people. You should check it out — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) September 23, 2020

FAQ: is that show still filming? No, we only shot 4 seasons in 4 short years. 88 episodes. We were done by 2009. It seems like we filmed for longer than we did because we blew up in syndication once we finished around 2009 and that’s when many fans found the show. — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) September 23, 2020

FAQ: will there ever be a reboot? Its been a convo before but the interesting hiccup & blessing is that everyone in this photo is very busy. All work regularly, in a variety of different mediums, genres, networks ect. We’ll keep trying but I’m proud of our scheduling issue — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) September 23, 2020

Fun fact: none of the series was filmed in New York. Although they cast a kid from New York (was still living their at the time) for the lead it was all shot at Paramount Studios in LA. That’s why you see the outside of the family house in so many other shows and music videos. — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) September 23, 2020