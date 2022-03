'Todo Dia a Mesma Noite': Netflix anuncia série sobre a tragédia na boate Kiss

'Todo Dia a Mesma Noite' conta com a direção criativa de Daniela Arbex, a direção-geral de Julia Rezende e o roteiro de Gustavo Lipsztein. Foto: Jorge Bispo/Netflix

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 10, o elenco da série Todo Dia a Mesma Noite, que contará a história da tragédia na boate Kiss. A produção brasileira será inspirada no livro Todo Dia a Mesma Noite: A História não Contada da Boate Kiss, escrito pela jornalista Daniela Arbex.

No livro, Daniela reuniu centenas de depoimentos de familiares de vítimas, sobreviventes e outras testemunhas do incêndio que chocou o Brasil e vitimou 242 jovens em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Segundo a jornalista, que atua como diretora criativa da nova produção, a série terá como objetivo construir a "memória coletiva do País".

Produzida pela Morena Filmes, Todo Dia a Mesma Noite já começou a ser gravada e está prevista para estrear em 2023. No elenco, estão nomes como Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros e Debora Lamm.

A série será limitada a cinco episódios e está sob a direção-geral de Julia Rezende e a direção de Carol Minêm. O roteiro foi escrito por Gustavo Lipsztein.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais