‘Toda vez que eu acordava, eu já pensava no próximo paredão’, revela Rodrigo no ‘Mais Você’ Foto: Reprodução/ TV Globo

Após a segunda eliminação do BBB 22, foi a vez de Rodrigo participar do ‘Café com o Eliminado’, quadro do programa Mais Você, nesta quarta-feira, 2, com Ana Maria Braga.

Ele deixou o programa com 48,45% dos votos e disputou a berlinda com Natália e Jessilane.

Ana Maria começou o quadro perguntando sobre como foi a primeira noite após a eliminação. Rodrigo disse que a saída do BBB é um choque. “Eu não dormi hoje, eu fiquei vendo as notícias e onde eu errei, mas eu recebi muito carinho”, disse.

A apresentadora mencionou que ele foi de 20 mil a mais de 1 milhão de seguidores e disse que ele é um “moço lindo”. Além disso, ela também relembrou sobre o discurso do Tadeu, que fez uma parte da fala em Libras. O eliminado comentou que foi nesse momento que percebeu que estaria fora da casa.

Ana também comentou sobre o pensamento recorrente de Rodrigo apenas no jogo. Ele respondeu que o Big Brother significava muito para ele, já que o ex-participante “largou muita coisa para estar no jogo”. “Toda vez que eu acordava, eu já pensava como seria o próximo paredão”, disse.

Ele pensou, diversas vezes, que estava chato por só pensar no jogo e chegou a cogitar desistir por causa disso. “As pessoas estavam procurando outras coisas e eu não estava me encaixando. Em alguns momentos, eu estava sozinho e triste”, comentou.

Sobre o “queridômetro”, Rodrigo disse que foi mudando conforme ele foi ficando mais “chato” com o jogo. Ana Maria mostrou um trecho em que Jade Picon chegou a comentar sobre a estratégia dele de jogo. “Ela foi inteligente. Eu sou 15 anos mais velho que ela e a menina deu um baile em mim”, brincou.

Além disso, a apresentadora expôs falas dos amigos de Rodrigo sobre o pensamento dele. “Nem eu consigo me assistir, eu estou assustado comigo. Nem eu imaginei que estava falando desse jeito com as pessoas”, confessou o eliminado.

Em relação à briga do participante com Arthur Aguiar, Rodrigo disse que tudo aconteceu por falta de comunicação. “Se o Arthur se impor no jogo, ele vai ser um dos melhores jogadores desse jogo. Ele é articulado, inteligentíssimo”, disse.

O ex-participante também afirmou ser inseguro e ter tido muitas decepções na vida. “Eu não consigo me entregar às pessoas, ainda mais em um jogo em que todos estão assistindo”, revelou.

Rodrigo comentou sobre a revelação de Tiago Abravanel em relação ao avô, Silvio Santos: “A história dele me assustou, porque eu achava que a família dele era uma ‘família de margarina’”.

Ana Maria lembrou que Laís deu a plaquinha de “pegador” para Rodrigo no início do jogo e mostrou o momento em que ele xingou Bárbara durante uma festa. “Eu não tive nenhuma intenção com a Bárbara, ela me disse que estava namorando”, disse, comentando que o palavrão foi “uma coisa de amigos”.

Rodrigo também falou sobre a ex-namorada, Tássia Rezende. “A gente estava ficando intensamente duas semanas antes do Big Brother. Não dava para eu me jogar ali sem saber o que estava definido no meu coração”, revelou.

Ao final, Ana Maria desejou que ele se encontre no coração, na vida e nos caminhos. “Que o BBB tenha te mostrado alguns caminhos e bem-vindo ao mundo real”, concluiu.

Assista a um trecho da participação: