'TNT Buzz': Luiza Góes estreia como apresentadora da segunda temporada ao lado de Gabisteca

A atriz Luiza Góes estreou como apresentadora do 'TNT Buzz' nesta sexta-feira, 1º, ao lado de Gabisteca. Foto: Instagram/@luizagoes

A segunda temporada do programa TNT Buzz estreou nesta sexta-feira, 1º, com uma novidade: Luiza Góes, atriz e produtora de conteúdo, será a nova apresentadora do programa, ao lado da atriz e poetisa Gabriela Araujo, mais conhecida como Gabisteca.

O programa traz informações sobre o universo da cultura pop, como estreias de filmes, séries, música e premiações.

Os quadros são exibidos às sextas-feiras no YouTube, no Twitter, no Instagram e no TikTok, além de contar com pílulas ao longo da programação da TNT. Cada programa tem a duração de 10 minutos.

Luiza viralizou nas redes ao dublar vídeos de cenas do BBB 22. Hoje, a atriz acumula mais de 6 milhões de curtidas no TikTok e o vídeo mais famoso, que traz uma cena da cantora Naiara Azevedo durante o Jogo da Discórdia, conta com mais de 5,5 milhões de visualizações.

O TNT Buzz conta com a direção de Nícolas Vargas, o roteiro de Raquel Real, a edição de Amalia Coccia, a produção de Letícia Padlha e a chefia geral de Bruno Dias.