Titi Müller explora diversidade cultural do Brasil em 9ª temporada do 'Anota Aí'

O Brasil será o palco das viagens de Titi Müller na nova temporada do 'Anota Aí'. Foto: Pablo Escajedo/Multishow

A 9ª temporada do Anota Aí, comandado por Titi Müller, estreia nesta sexta-feira, 24, no Multishow. Ao longo de oito episódios, a apresentadora vai mostrar o mundo de possibilidades culturais dentro do território brasileiro.

"Cada temporada é diferente entre si, seja pelo lugar que a gente está indo, pelo meu momento de vida ou pelo momento do mundo", conta Titi ao Estadão.

Os novos episódios foram gravados em abril deste ano nos seguintes estados: Bahia (Salvador, Cachoeira e São Félix), São Paulo (São Roque, Atibaia, Vinhedo e Itapecerica da Serra), Paraná (Curitiba e Morretes), Santa Catarina (Joinville, Blumenau e Pomerode) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Gramado e Canela). Além disso, a cidade do Rio de Janeiro também integra a lista do trajeto.

Para a apresentadora, a pandemia mudou não só a forma de viajar, como também o ser humano. "Nós somos pessoas diferentes de 2020 para cá, todo mundo mudou de alguma forma, eu mudei absolutamente quem eu era."

Titi conta que, além da pandemia, nesse período passou por uma gravidez, um parto, um puerpério, um divórcio, uma mudança de casa e a gravação de duas temporadas do programa. "Cada temporada do Anota aí me transforma profundamente."

Entre os momentos mais marcantes das viagens da nova temporada, ela destaca passar por um quilombo enquanto lia Torto Arado, do autor baiano Itamar Vieira Junior.

"Tive a oportunidade de conhecer um quilombo em Cachoeira (BA) e foi uma experiência que me transformou. Eu não vejo a hora de poder voltar lá e mostrar esse lugar para o meu filho."

Essa viagem está presente no primeiro episódio e resgata conexões da África com o Brasil. "[O episódio] está carregado de simbologia, de aprendizado e é uma verdadeira aula."

O programa vai explorar também outros locais brasileiros que expressam a cultura do Oriente, da Alemanha, Portugal e Itália. Anota Aí é exibido às sextas-feiras, às 18h, no Multishow, sendo um episódio novo por semana.