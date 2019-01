'Titãs' tem espaço interativo da série para fãs de SP

O policial Dick Grayson se transforma em Robin em 'Titãs'. Foto: Netflix/Divulgação

A série live-action Titãs estreia nesta sexta-feira, 11, na Netflix e, a fim de permitir uma imersão ainda maior na trama, a plataforma trouxe para São Paulo um espaço interativo temático sobre Robin, Ravena, Estelar e Mutano.

O circo Titãs Experience abriu ao público também nesta sexta no estacionamento do Shopping Villa-Lobos e funcionará até domingo, 13, das 10h às 22h.

O E+ esteve no local um dia antes da abertura ao público para conferir as novidades. Além de um painel externo para fotos, o espaço interno proporciona uma verdadeira experiência circense, com performances exclusivas relacionadas ao The Flying Graysons. O nome faz referência à família de Dick Grayson, o Robin, composta por artistas de circo.

Entrada do circo Titãs Experience, no estacionamento do Shopping Villa-Lobos. Foto: Ludiimila Honorato/Estadão

Cada um dos quatro personagens tem uma área especial ao redor do picadeiro. É possível tirar fotos estilizadas, conhecer a famosa sala de espelhos da Ravena e testar a mira arremessando dardos em formato de shurikens ao alvo.

Para empolgar ainda mais os visitantes, há peças originais da série expostas, como a mochila da Ravena, o colar usado por Estelar e o bastão do Robin.

O acesso ao Titãs Experience é feito por meio de um ingresso gratuito. Os tickets online já estão esgotados, mas 30 ingressos serão distribuídos para quem comparecer diretamente no local. Então ainda dá tempo de ir. Importante lembrar que pode haver filas e a permanência no interior do espaço é de até 30 minutos.

Ravena e Mutano juntos em cena na live-action 'Titãs'. Foto: Netflix/Divulgação

Baseada nos personagens da DC, a série Titãs tem 11 episódios. Na história dramática, Dick Grayson emerge das sombras para se tornar o líder de novos heróis, incluindo Estelar, Ravena, Mutano e muitos outros.

A série é estrelada por Brenton Thwaites (Robin), Anna Diop (Estelar), Teagan Croft (Ravena), Ryan Potter (Mutano), Minka Kelly (Columba) e Alan Ritchson (Rapina). Os personagens completam 55 anos e é a primeira vez que eles serão vistos com atores reais.

Anna Diop é Estelar na live-action 'Titãs'. Foto: Netflix/Divulgação

Quando o trailer da live-action foi lançado na Comic Con de San Diego, no ano passado, a atriz Anna Diop foi alvo de ofensas. Muitos fãs não aprovaram a mudança de cor de pele da heroína, que nos quadrinhos é uma alienígena laranja sem etnia definida e na série é negra.

O caso gerou uma grande discussão e foi interpretado por internautas como racismo contra a atriz, que desativou os comentários de seu perfil no Instagram. Leia mais aqui.

Assista ao trailer de Titãs abaixo e à série na Netflix: