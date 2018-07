‘Titanic’ comemora 20 anos de seu lançamento

Famosa cena entre Leonardo DiCaprio e Kate Winslet Foto: Reprodução de cena de 'Titanic' (1997) / Twentieth Century Fox

Existem algumas marcas que nos dizem que estamos ficando velhos. Nesta terça-feira, 19, acabamos de alcançar mais uma, pois Titanic está completando 20 anos de seu lançamento.

O filme foi ganhou notoriedade conforme as sessões se esgotavam nos cinemas dos Estados Unidos. O bom público se manteve por muito tempo e fez com que o filme seja, até hoje, a segunda maior bilheteria da história com U$ 2,2 bilhões (aproximadamente R$ 7,2 bilhões).

A marca é tão impressionante que somente o diretor do longa, James Cameron, foi capaz de quebrar o seu próprio recorde, feito que alcançou em 2009 com Avatar. Sucesso não só de público, mas também da crítica porque o filme conquistou onze estatuetas no Oscar.

A trágica história de amor entre Rose e Jack também serviu para dar reconhecimento internacional a seus dois principais atores, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Outro ponto forte do filme foi a trilha sonora que, contando com My Heart Will Go On, de Céline Dion, vendeu mais de 11 milhões de cópias nos Estados Unidos e venceu em duas categorias do Oscar.

