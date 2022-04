'Titanic 666': história sobre naufrágio do navio será tema de filme de terror; veja reação da web

O filme de terror 'Titanic 666' se passa 110 anos após o naufrágio do RMS Titanic, em 15 de abril de 1912. Foto: Tubi

"Se você pula, eu pulo, lembra?", essa frase é do icônico filme Titanic (1998), do diretor James Cameron, protagonizado por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, nos papéis dos eternos Jack e Rose.

A história do navio britânico RMS Titanic, que afundou no dia 15 de abril de 1912, pela colisão com um iceberg, vai ganhar um novo longa, só que agora do gênero terror.

Titanic 666 vai estrear dia 15 de abril, data em que se completa 110 anos do acidente, na plataforma Tubi. O filme, do diretor Nick Lyon, tem como enredo consequências sobrenaturais do naufrágio da embarção, um século após a tragédia.

Exatamente 110 anos depois do acidente original, novos passageiros embarcam em uma réplica moderna do navio para conhecerem o local da naufrágio. Ao chegar lá, forças malignas da profundeza voltam à superfície, aterrorizando a todos. O elenco conta com AnnaLynne McCord, Lydia Hearst, Jamie Bamber, Keesha Sharp, entre outros.

A reação na web, contudo, não foi muito positiva. Por se tratar de uma história que marcou gerações, muito por conta do filme de Cameron, alguns internautas consideraram falta de respeito relembrar o acidente em um filme do gênero de terror.

Outros avaliaram os efeitos especiais e o roterio ruins. Confira as reações.

EU TÔ GRITANDO COM ESSA TRASHEIRA! O terror 'Titanic 666' já está gravado, e acabou de ganhar um trailer TOSQUISSIMO! Estreia em 15/04 na TubiUS. Parece filme do Syfy. Gostaram? pic.twitter.com/Cg6vaFQp3L — Matheus Amaral (@cinestera) April 5, 2022

esse titanic 666 que micopic.twitter.com/0yUk5U6G9X — jessie (@andorlorian) April 5, 2022

Gente q coisa ruim hahahahahahahttps://t.co/3BrL2gg6rT — Diva Depressão (@DivaDepressao) April 7, 2022