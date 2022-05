'Tira o mérito de pessoas talentosas', diz Elizabeth Olsen sobre críticas à Marvel

Elizabeth Olsen, atriz que interpreta Wanda, rebateu críticas de cineastas sobre os filmes da Marvel. Foto: Disney Studios

Elizabeth Olsen, atriz que interpreta a Feiticeira Escarlate, também conhecida como Wanda, rebateu críticas de cineastas em relação aos filmes da Marvel.

Em entrevista ao jornal britânico The Independent, a artista comentou sobre o início da carreira dela e a vida pessoal, mas não deixou de defender a personagem que interpreta há oito anos.

Recentemente, o diretor Martin Scorsese fez duras críticas à companhia e afirmou que os filmes da Marvel são "mais parecidos com parque de diversões" do que com cinema.

Francis Ford Coppola, diretor de O Poderoso Chefão, também não poupou os filmes de heróis ao descrevê-los como "protótipos feitos de novo e de novo para parecerem diferentes".

Quando questionada pelo jornal britânico sobre as falas, a atriz comentou que se sente frustrada quando pessoas fazem com que os longas pareçam "um tipo menor de arte".

Ela ainda disse que os filmes também são feitos por cineastas premiados e que os comentários não consideram a competência dessas pessoas. "Não estou dizendo que nós fazemos obras de arte indie, mas acho que isso tira o valor da nossa equipe, o que me incomoda", afirmou.

A Feiticeira Escarlate comentou que, do ponto de vista da atuação, ela entende que exista um tipo diferente de performance em filmes de heróis, mas, ainda assim, fica irritada com esse tipo de crítica vinda de cineastas.

"Eu realmente acho que jogar a Marvel 'debaixo do ônibus' tira o mérito de centenas de pessoas muito talentosas", completou.

A atriz, que atualmente está em cartaz nos cinemas com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, também falou sobre o seu futuro na Marvel e disse estar "aberta a possibilidades" e, inclusive, a uma continuação da série que acompanha Wanda.

Porém, Olsen revelou que "sentar e assistir" aos filmes da franquia é muito difícil. "Honestamente, a magia da Marvel se perdeu para mim agora, o que é muito ruim. Eu tenho que me divertir em outro lugar", finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais