'Tinha gente que fingia não me ver', revela atriz após saída da Globo

Foto: Reprodução / Instagram

Após duas décadas trabalhando na Globo, a atriz Isabel Fillardis resolveu falar sobre sua conturbada saída da emissora em entrevista ao Sensacional da RedeTV!, que vai ao ar no próximo domingo, 11.

"Foi duro perceber a minha realidade. Não imaginava que fossem me mandar embora depois de 20 anos ininterruptos, sem motivo algum. Se eu fosse atrasada, interdisciplinada, só que não tinha nada disso. Hoje entendo que foi por uma questão econômica. Já estava lá há muito tempo, começaram a acontecer alguns cortes e eu só percebi o que estava se passando depois que saí", conta a atriz.

Isabel também ressalta que, logo que saiu da Globo, perdeu muitas amizades: "Tinha gente que passava e fingia que não me via. Foi difícil, mas serviu como amadurecimento para saber, de fato, como as pessoas são e as coisas funcionam. O poder embriaga, e você tem que saber tomar as doses certas".

Além disso, ela também tocará em outros assuntos, como o início de sua carreira na TV e também sobre sua relação com seus filhos, em especial a de Jamal, 11, que possui Síndrome de West, que desencadeia em epilepsia. "Meu filho não é doente, ele é apenas diferente", conclui.