Tiago Leifert, Marcelo Adnet e Felipe Andreoli 'formam' boy band em festa da Globo

Quem era jovem no início deste século sabe a sensação que vem de dentro quando começa a tocar a música 'I Want It That Way', dos Backstreet Boys. Tiago Leifert, Marcelo Adnet e Felipe Andreoli não conseguiram se conter durante a gravação da vinheta de fim de ano da Globo quando ouviram "You are my Fire..."

Em um vídeo compartilhado pelo apresentador em seu Twitter, nota-se que os três têm futuro como membros de uma boy band (ou não).

Tava td indo bem na gravação da chamada de fim de ano. Até que resolveram tocar Backstreet Boys. pic.twitter.com/t6RZKBewk5 — Tiago Leifert (@TiagoLeifert) 6 de novembro de 2016

Taís Araújo também ficou feliz de relembrar a década passada e se empolgou com a música.

A velha guarda da emissora, por outro lado, pareceu não entender muito bem o que estava acontecendo. Enquanto os 'jovenzinhos' se divertiam, Nicette Bruno, Eva Wilma, Renato Aragão e outros globais de outras gerações só observavam.