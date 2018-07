Tiago Leifert classifica chute de Emilly como brincadeira

Emilly chutou Marcos na segunda-feira, 13 Foto: Globo/Paulo Belote

Na última terça-feira, 14, Tiago Leifert declarou que a suposta agressão de Emilly a Marcos "foi só uma brincadeira de mão". "Torcida que não gosta da Emilly quis pedir expulsão", comentou o apresentador sobre a repercussão do caso na internet.

O caso ocorreu na última segunda-feira, 13, quando a participante deu um chute em Marcos quando ele foi provocá-la. Logo depois, os dois conversaram e pediram desculpas um ao outro.

Nas redes sociais, os espectadores do reality compararam a situação à agressão de Ana Paula Renault na 16ª edição do Big Brother Brasil, quando a participante foi expulsa por bater em Renan. No entanto, Leifert deixou claro que Emilly não será excluída do programa por causa do chute.