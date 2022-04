Tiago Leifert anuncia que narrará a Copa do Brasil na Prime Video

O apresentador Tiago Leifert fechou um contrato com a Amazon Prime Video para narrar jogos da Copa do Brasil. Foto: João Miguel Jr.

O apresentador Tiago Leifert segue investindo na carreira como comentarista esportivo e, desta vez, anunciou que fechou um contrato com a Amazon Prime Video para narrar 5 jogos da Copa do Brasil.

O anúncio veio em parceria com Iran Ferreira, conhecido como "Luva de Pedreiro", garoto propaganda da transmissão da competição no streaming. Nos stories do Instagram, os dois apareceram em uma "chamada de vídeo" com Iran pedindo para que o apresentador aceitasse a novidade.

"Eu aceito essa misssão. Eu recebo, Luva!", comemorou Tiago, em referência ao bordão "receba", pelo qual "Luva de Pedreiro" é conhecido.

Tiago ainda lançou uma brincadeira para os seguidores e pediu para que eles opinassem sobre quem deveria ser o comentarista dos jogos. "Caio Ribeiro está contratado pela Globo, não dá", brincou.

Os internautas brincaram e sugeriram nomes como Arthur Picoli, ex-participante do BBB 21, e Hadson Nery, o "Hadballa", ex-participante do BBB 20 e treinador do Santos de Amapá.

O primeiro jogo narrado por Leifert ocorrerá nesta quarta-feira, 20, às 19h30. Na ocasião, o São Paulo enfrentará o Juventude e a partida será exclusiva da plataforma de streaming.

O apresentador narrará a Terceira Fase da competição, mas o Prime Video a 36 partidas, da Primeira Fase até as Finais.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais