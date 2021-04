Tiago Leifert chama os candidatos para o 'BBB 22': 'A partir de agora, inscrições abertas'

Tiago Leifert explica as regras para as inscrições do 'BBB 22' Foto: Repredução / Globoplay

Na noite desta quinta-feira, 29, Tiago Leifert anunciou a abertura das inscrições para a próxima edição do Big Brother Brasil. O apresentador explicou as regras e convidou o público a se inscrever.

O anúncio foi feito antes de terminar o programa da Globo, logo depois de explicar a dinâmica da prova de resistência que definirá o primeiro finalista do BBB 21.

“Para você que quer jogar o BBB 22, a partir de agora inscrições abertas. Sejam todos bem-vindos! Comecem a se inscrever”, chamou Tiago.

“Olha só, são mais de 85 perguntas, tem que mandar o vídeo. Não é só botar o nominho lá não. Capricha! E depois você escolhe a região onde você mora ou onde você nasceu e a gente vai analisar a sua inscrição. Faça agora! Venha jogar o Big Brother Brasil 22 no ano que vem”, concluiu.

Boninho compartilhou momento no instagram o vídeo do Tiago e reforçou o convite: “Bora correr atrás!! É BBB 22 inscrições abertas, mas só valem as completas com questionário e vídeo. Vagas limitadas!”, escreveu o diretor do reality show.

No perfil oficial do BBB, foi postado um vídeo do apresentador esclarecendo que não adianta mandar mensagem direta pelas redes sociais, que o único jeito de se inscrever é pelo site. Sobre o vídeo, ele alerta: “Não é para fazer dancinha! O vídeo é um depoimento. Sinta-se como se estivesse no confessionário, conta pra gente quam você é, sua personalidade, porque que a gente deve te selecionar. Pode abrir seu coração, o processo é sigiloso, é entre nós, então fala a real, a gente quer te conhecer”, afirmou.

Leifert também lembrou aos candidatos para caprichar na parte técnica, áudio e luz. “A gente precisa te escutar e te enxergar direitinho. (...) Capriche, leve a sério a inscrição. Considere a inscrição a sua primeira prova do BBB 22.”

Por causa da pandemia do novo coronavírus, não terá seletiva presencial e todo o processo será online.