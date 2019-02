Tiago Leifert anuncia novo líder do 'BBB 19' antes do final da prova

No Twitter, Tiago Leifert brincou com o fato de ter previsto a vencedora da prova do líder. Foto: 'Big Brother Brasil 19' (2019) / Reprodução

No BBB 19 desta quinta-feira, 31, houve mais uma prova do líder em que Carol Peixinho foi a vencedora. No entanto, o público ficou sabendo o resultado antes mesmo de a prova terminar, por um spoiler de Tiago Leifert. Boninho, Leifert e a Globo se pronunciaram sobre o caso.

Na volta de um intervalo, o apresentador falou sobre a última rodada da prova, que era uma dança das cadeiras, em que alguns bancos se abaixavam e eliminavam os participantes que nele sentavam. O banco de número 12 era o que daria a vitória na fase final.

"Por aqui, Carol Peixinho e Hana estão na final dessa prova do líder. Quando terminar, a gente pede pra Carol escolher quem são as cinco pessoas que vão poder frequentar o quarto do líder [...] Depois disso, eu chamo o Alan lá pra cima e falo pra ele indicar alguém ao paredão", disse Leifert, deixando escapar que Carol seria a vencedora.

No Twitter, as pessoas acusaram o programa de fraude, acreditando que foi tudo armado para ela ganhar. Outros, porém, defenderam o apresentador, cogitando que ele deve ter se confundido. Uma das justificativas era que Carol já havia sentado no banco de número 12 nas últimas rodadas e estava apenas andando em volta dele.

Mas ela sentou no 12 em 3 rodadas antes, ele só se atrapalhou — Allef (@Camlef13) 1 de fevereiro de 2019

Temos q subir uma tag exigindo nova prova!! Absurdo isso — tatazuda (@DonaTatazuda) 1 de fevereiro de 2019

A Globo enviou uma nota para explicar o que houve. "Essa especulação não faz sentido. Foi apenas um ato falho. Na hora, ao invés de comentar 'Carol e Hana', como fez na primeira frase, falou apenas Carol. Apenas isso", disse a emissora.

A pedidos, Boninho, diretor do reality show, também explicou no Twitter o que ocorreu, mas a resposta dele ainda não convenceu os internautas.

Porque ela estava sentada no banco que a gente falou o tempo todo que seria o líder!!! O pessoal de casa sempre soube que o 12 era o líder. Bjs https://t.co/kMw8wF8KPJ — J.B. Oliveira (@boninho) 1 de fevereiro de 2019

Tiago Leifert apenas brincou com o fato de ter previsto a vencedora.

Tb faço mapa astral e trago seu amor de volta em 7 dias https://t.co/lX8EUJxy6K — Tiago Leifert (@TiagoLeifert) 1 de fevereiro de 2019

