Tiago Abravanel usa Libras para falar sobre homossexualidade em 'Super Dança dos Famosos'

Tiago Abravanel e Taís Araújo em 'Super Dança dos Famosos' Foto: TV Globo

Tiago Abravanel chamou atenção do público no quadro Super Dança dos Famosos deste domingo, 4. Isso porque o ator, ao protagonizar Euro Dance Anos 90 ao lado de Brennda Martins, usou Libras para falar sobre homossexualidade.

Na apresentação, a companheira se insinua para Tiago, que revela que é gay. "Ela passa por trás, eu faço assim (Libras), que isso na linguagem de Libras quer dizer 'eu sou homossexual', depois eu falo 'eu sou gay' e, por último, 'eu sou bicha' e aí eu me solto", esclareceu, enquanto fazia os gestos para o público.

"É claro que é um detalhe que, coreograficamente falando, está dentro. Mas também é necessário que haja representatividade para essas pessoas que estão ali e que são excluídas da sociedade e que estão afim de gritar e que não conseguem gritar mas, através do gesto, elas conseguem", explicou o ator.

Assista ao vídeo:

Iniciativa histórica na #SuperDançaDosFamosos: inclusão de libras na apresentação. Que momento lindo! pic.twitter.com/2cxQhYDQQo — TV Globo em (@tvglobo) July 4, 2021

Gil do Vigor foi um dos jurados convidados. Ao responder a indagação do ex-BBB, no palco da TV Globo, o neto de Silvio Santos desabafou: "Na verdade, nunca aconteceu a mudança de uma bicha estar aqui e feliz, dando pinta, e a gente falar sobre isso na dança. E isso faz parte da história do mundo, onde as drags, as travestis dançavam e faziam a coisa do vogue...e é um grito de liberdade, de deboche, que ainda não tinha acontecido aqui. Eu falei: 'não vou perder essa oportunidade'".

Tiago Abravanel e Brennda Martins passaram para a próxima fase de Super Dança dos Famosos.

Assista ao vídeo:

"É um grito de liberdade, é um grito de ousadia, de deboche, de tudo. E que ainda não tinha acontecido aqui, eu falei: eu não vou perder essa oportunidade." #SuperDançaDosFamosos pic.twitter.com/Nzy98uMwcf — TV Globo em (@tvglobo) July 4, 2021

Gil arransando no comentário sobre a dança do Tiago Abravanel. Que orgulho ❤#SuperDançaDosFamosos pic.twitter.com/eWCHVOPXIO — Gisele do Vigor Natural ‍♀️ (@GiseleNatural) July 4, 2021

Nas redes sociais, Tiago Abravanel ganhou apoio de internautas. Muitos relembraram que o neto de Silvio Santos se manifestou contra um comentário da tia, Patrícia Abravanel. A apresentadora gerou críticas de seguidores nas redes sociais após minimizar a LGBTfobia e defender o direito das pessoas de serem intolerantes.

Tiago Abravanel ESMURROU a tia Patrícia Abravanel SEM NEM PRECISAR CITAR A IMUNDA! #SuperDancaDosFamosos AMOU, VIADO?? pic.twitter.com/6VVCdRccRW — Dudinha #PL490Não (@francadudi) July 4, 2021

imaginando a cara da tia do Tiago Abravanel vendo essa perfomance #SuperDancaDosFamosos pic.twitter.com/s06ODsLM4M — | young royals (@bitchofdelrey) July 4, 2021

"Na linguagem de libras: eu sou homossexual, eu sou gay, eu sou bicha", Tiago Abravanel que perfeição #SuperDançaDosFamosos pic.twitter.com/RS5jMaNqUd — Nanaê, Nanã, Nathalia (@eunathaliasilva) July 4, 2021

o Tiago Abravanel colocou libras na coreografia e ficou maravilhoso dando visilidade pros surdos e LGBT+ #SuperDancaDosFamosos pic.twitter.com/Sirp4aHDh0 — Allan em (@limalblue) July 4, 2021

