Tiago Abravanel provoca reações por querer ‘BBB do amor’

Tiago Abravanel é participante do grupo Camarote no ‘BBB 22’ Foto: Instagram/@tiagoabravanel

A primeira semana do BBB 22 chamou a atenção pelos participantes do Camarote, as músicas e, principalmente, pela ausência de brigas. Os brothers convivem, até o momento, de forma harmoniosa, fato que também foi criticado pelo apresentador, Tadeu Schmidt.

Nesta terça, 25, durante o discurso da primeira eliminação do programa, o apresentador do Big Brother Brasil 22 mandou uma indireta aos confinados.

“É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal? Por que ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio? Quem só quer curtir aí dentro, acha que as pessoas estão curtindo aqui fora? São as pessoas aqui que decidem quem ganha", disse.

A “paz” do programa rendeu memes dentro e fora da casa. De rodas de oração a cantorias constantes, o comportamento chamou a atenção de Brunna, participante do Camarote, que comparou o programa ao musical High School Musical.

Veja:

Nem a Brunna aguenta mais “Aqui parece High School Musical gente, uma palavra, uma música” #BBB22 pic.twitter.com/2HbhrpokKK — Tracklist #BBB22 (@tracklist) January 25, 2022

Os internautas apontaram que um dos principais responsáveis por “instaurar a paz” no programa foi Tiago Abravanel, também do Camarote. Neto de Silvio Santos, dono do SBT, o participante seria, segundo usuários do Twitter, um enviado para diminuir a audiência do programa e alavancar a da emissora do avô.

No último domingo, 23, ele fez um discurso contra os desentendimentos no BBB. “Por que esse jogo precisa ser um inferno para ser interessante?”, questionou o ator.

Assista:

A fala contou com o apoio dos outros confinados. Principalmente, de Eliezer e Pedro Scooby.

Pedro Scooby e Tiago Abravanel já estão me tirando do sério com essa postura anti-jogo aaaaa não quero paz e nem quero amor no BBB — aburrida y sola (@lilianmotha) January 24, 2022

As reações foram inúmeras e houve aqueles que, até mesmo, usassem a hashtag #ForaTiago para pedir a eliminação do participante e, assim, fazer com que as brigas começassem na edição.

O Babu e o Prior já diziam... Boninho faz alguma coisa !! #BBB22 #ForaTiago pic.twitter.com/6AKZftXZ1Q — Diego Sánchez (@D1hego13) January 24, 2022

A acusação de que Tiago foi enviado por Silvio Santos para acabar com o programa também tomou conta das redes sociais. No Twitter, um diálogo falso entre os participantes em que o brother confessava ser um “agente secreto” do avô foi criado.

ALGUÉM TÁ ACOMPANHANDO ESSA CONVERSA NO PPV??? pic.twitter.com/YwyBOT8XQC — Gus️⛵ (@gugaoshow) January 26, 2022

Os internautas também apontaram que a causa para o comportamento de Tiago seria o signo dele: Libra. Além disso, houve aqueles que lembraram que o ator foi o responsável por reunir o grupo Rouge novamente.

rindo muito é claro que o tiago abravanel é de libra. o signo com maior quantidade de songamongas — Loba (@arrombida) January 25, 2022

o tiago abravanel foi o responsável por reunir o rouge depois de anos e COM A LUCIANA, vocês achavam mesmo que ele não pregaria a paz no bbb? — rach (@r4chtuita) January 25, 2022

Porém, as reações também contaram com aqueles que saíram em defesa do ator e revelaram querer um programa sem brigas.

Tiago Abravanel está certo! Brigas não são a única forma de entretenimento. Scooby, Vyni, Tiago, Jade, todos gerando um monte de meme... Risada também é entretenimento! #BBB22 — Eduu ️ (@menino_edu) January 24, 2022