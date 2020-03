Tiago Abravanel fala sobre desafios da carreira de dublador

Tiago Abravanel fará dublagem em série original do Disney Junior. Foto: Visual Factory / Disney Divulgação

Intérprete da voz do personagem Baldo na série infantil Nivis, Amigos de Outro Mundo, exibida pelo canal Disney Junior, o ator e cantor Tiago Abravanel falou sobre sua carreira na dublagem.

Tiago começou nesta carreira com a animação Detona Ralph, em 2012, mas considera que a disposição para a dublagem vem de muito antes. “A dublagem sempre esteve presente na minha vida, pois eu sempre gostei de brincar com vozes. Talvez até inconscientemente pois, quando criança, eu gostava de imitar a voz dos personagens e sabia filmes inteiros”.

Dublando uma série após uma série de filmes, Tiago diz que “A maior diferença é que um filme tem começo, meio e fim, então você sabe de todo o processo. Mesmo, que, na dublagem, a gente vai assistindo junto com o filme. A série já tem esse processo em vários episódios, em diferentes histórias, com novos episódios, o que faz com que o trabalho seja uma novidade a cada capítulo”.

Tiago disse que o envolvimento emocional é um dos desafios da profissão. “No Detona Ralph, por exemplo, tiveram dois momentos dentro do filme em que eu tive que parar de dublar pois eu me envolvi e comecei a chorar”, conta.

“É um trabalho impressionante e muito difícil”, diz, sobre a dublagem. “É a interpretação, personificação da sua voz, com todas as intenções e nuances. Sem falar em ter que encaixar na boquinha do personagem, fazer caber na frase, no movimento da boca e ainda trazer intenção e emoção”.

“É muito gratificante e, ao mesmo tempo, me dá muita responsabilidade. Eu sei o que foram essas vozes de personagens para minha vida e como isso marca a vida de alguém”, conclui.