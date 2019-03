Tiago Abravanel dubla personagem em série de animação do Disney Junior

Tiago Abravanel fará dublagem em série original do Disney Junior. Foto: Visual Factory / Disney Divulgação

Após trabalhos de sucesso em Detona Ralph e WiFi Ralph, Tiago Abravanel estreia mais uma dublagem para a Disney. Dessa vez, o ator e cantor dá voz ao personagem Baldo, da nova série Nivis, amigos de outro mundo, cuja estreia está prevista para o segundo semestre de 2019. Essa é a primeira produção original do Disney Junior que combina personagens e cenários reais com animação 3D.

Os Nivis são uma família do planeta Nivilux que chega por acidente à Terra ao bater em um pouso forçado contra o quarto do Felipe, um escritor e desenhista que mora junto com sua filha na casa de seu pai. A chegada de novos amigos de outro mundo será uma experiência divertida, ao mesmo tempo em que trará valiosas lições sobre a convivência com aqueles que são diferentes.

Em Nivis, Amigos de Outro Mundo, Tiago dubla Baldo, o pai na família Nivis. "Ele é muito divertido, gosta de música e adora dançar. Eu, desde pequeno, sempre fui apaixonado pela dança e acho que essa característica é bem marcante nele. Ele é uma figura bem dançante em tudo o que faz na série", diz Abravanel, que se destaca no teatro e fez sucesso, principalmente, com o musical em que vivia o cantor Tim Maia.

Ele conta que, quando fez o teste para o personagem, criou uma característica vocal única, "algo que parece uma língua presa", como descreve, e que caiu no gosto dos produtores. Não somente a linguagem de Baldo fez sucesso, mas de toda a família Nivis. "Eles têm algumas palavras que têm seu significado no mundo terrestre, mas que não é a mesma pronúncia do português. É uma palavra diferente, tipo 'uíva', quando ele gosta de alguma coisa ou fica feliz", descreve.

Já com experiência em dublagens de animação, Abravanel também deu voz a personagens de Detona Ralph, Mogli: O Menino Lobo, Pets - A Vida Secreta dos Bichos e WiFi Ralph. Agora caminha, pela primeira vez, no território das séries de televisão. O processo de dublagem é o mesmo, mas ele adianta que sua diferença favorita é o fato de não ser uma história contínua, mas sim vários momentos compilados para, juntos, dar vida à trama. Tal característica torna as séries mais semelhantes a novelas do que filmes.

Com um currículo recheado de sucessos, tem espaço para mais personagens na lista de desejos? Ele garante que sim. "O Ralph foi um presente gigantesco, fiquei muito emocionado e chorei quando recebi o convite. Outros personagens que eu sempre gostei e que teria vontade de dublar são o Pumba, do Rei Leão, e o Gênio do Aladdin. São personagens que tem a ver comigo e eu adoraria ter dublado. Como isso não aconteceu e foi dublado genialmente pelos dubladores de cada personagem, quem sabe algum dia eu faça no teatro", compartilha.

VEJA TAMBÉM: Conheça os donos das vozes que ouvimos na TV

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais.