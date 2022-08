'Thor: Amor e Trovão' e 'Pinóquio' chegam ao Disney+ em setembro

Cena do filme ‘Thor: Amor e Trovão’, com Natalie Portman e Chris Hemsworth, que chega em 8 de setembro ao Disney+. Foto: Jasin Boland / Marvel Studios

Thor: Amor e Trovão já tem data para estrear no Disney+. A plataforma anunciou nesta segunda-feira, 22, que o filme da Marvel e outras produções chegam ao streaming em 8 de setembro, batizado de Disney Plus Day.

Além do filme com Chris Hemsworth e Natalie Portman, outro longa aguardado que será lançado nesta data é o live-action de Pinóquio. A releitura da história do boneco de madeira terá Tom Hanks como Gepetto e Cynthia Erivo como a Fada Azul.

Já a maior novidade entre as séries fica por conta de Carros: Na Estrada, animação que vai acompanhar os famosos personagens Relâmpago McQueen e Mate em uma nova viagem.

No teaser divulgado pelo Disney+, também foram incluídas prévias de As Aventuras de Bertie Gregory, série original da National Geographic e de Tierra Incógnita, seriado de terror totalmente produzido na América Latina.

Já tem planos para o dia 8 de setembro? S I M. O #DisneyPlusDay vem chegando cheio de estreias, anúncios, surpresas ✨e mais✨ pic.twitter.com/Sm9Krz4a2F — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) August 22, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais