'This Is Us': Susan Kelechi Watson publica foto do último dia de gravação; confira

Susan Kelechi Watson e Sterling K. Brown em cena de 'This Is Us'. Foto: NBC

A atriz Susan Kelechi Watson compartilhou uma foto ao lado do ator Sterling K. Brown no último dia de gravação da série This Is Us, nesta segunda-feira, 2 de maio. Os artistas interpretam o casal Beth e Randall Pearson na produção original da rede de televisão norte-americana, NBC.

Susan publicou a foto dos dois caracterizados e se despediu: "Acabamos de concluir a nossa última cena da série". Nos comentários, colegas e fãs da série se emocionaram. "Amo vocês", comentou Mandy Moore, intérprete de Rebecca Pearson. O perfil oficial de This Is Us no Instagram escreveu: "Nós não estamos bem".

A série chega ao fim após seis temporadas, sendo que a última conta com 18 episódios. No Brasil, a sexta temporada estreou em 6 de janeiro no Star+ e o episódio final deve estar disponível na plataforma no dia 26 de maio.