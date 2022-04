'This Is Us': Star+ exibe o 100º episódio; relembre 10 momentos marcantes da série

Pôster da sexta temporada de 'This Is Us'. Sterling K. Brown como Randall, Susan Kelechi Watson como Beth, Milo Ventimiglia como Jack, Justin Hartley como Kevin, Mandy Moore como Rebecca, Chrissy Metz como Kate e Chris Sullivan como Toby. Foto: Joe Pugliese/NBC

Desde 2016, This is Us conquista o coração de milhares de fãs por meio de sua maravilhosa narrativa, abordando temas comoventes e acompanhando as experiências que os personagens passam ao longo de suas vidas, em uma viagem contínua entre passado, presente e futuro.

A série conta a história dos Pearsons e os acontecimentos de suas vidas, com uma trama dramática caracterizada por lembranças, superação pessoal, busca pelo amor e realização nos dias de hoje.

Esta narrativa familiar da série se conecta com os mais profundos sentimentos de amor, perda e tristeza através da história de vida de cada membro da família, ao longo de 40 anos.

Nesta sexta e última temporada, o aclamado drama estreia seu 100º episódio, intitulado 'Katoby', com exclusividade no streaming Star+. Para celebrar esse marco, relembre os dez episódios mais memoráveis da série (a partir daqui você receberá spoilers).

'Piloto' (Temporada 1, Episódio 1)

Cena do episódio um, intitulado 'Piloto', da primeira temporada de 'This Is Us', com Milo Ventimiglia e Mandy Moore. Foto: Ron Batzdorff/NBC

É impossível falar de This is Us sem citar o 'Piloto', famoso primeiro episódio da série que, além de apresentar ao público o grande elenco de personagens, mostra o primeiro de seus muitos finais surpreendentes.

No passado, Jack (Milo Ventimiglia) completa seus 36 anos e se prepara para receber no mundo seus trigêmeos prematuros.

No presente, Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown) fazem um balanço de suas vidas, questionando-se como chegaram aonde estão e procurando respostas sobre o seu passado.

O ápice do episódio chega nos seus últimos minutos, quando é revelado que Rebecca (Mandy Moore) e Jack, que esperavam trigêmeos, perdem um dos bebês devido a complicações no trabalho de parto e decidem adotar um bebê recém-nascido que havia sido abandonado na porta de um quartel de bombeiros, completando, assim, a história de origem dos 'Big Three'.

'Memphis' (Temporada 1, Episódio 16)

Cena do episódio 16, intitulado 'Memphis', da primeira temporada de 'This Is Us', com Ron Cephas Jones e Sterling K. Brown. Foto: Ron Batzdorff/NBC

Este é um episódio dedicado a William Hill (Ron Cephas Jones) e suas raízes, com enfoque na relação florescente de Randall com seu pai biológico enquanto visitam Memphis, a cidade natal de William.

Uma hora de profunda intimidade e conexão entre pai e filho, apresentando atuações incríveis dos protagonistas, é concluída com um doloroso final.

'Domingo de Super Bowl' (Temporada 2, Episódio 14)

Cena do episódio 14, intitulado 'Domingo de Super Bowl', da segunda temporada de 'This Is Us'. Nele, é descoberto o motivo da causa da morte do personagem Jack. Foto: Ron Batzdorff/NBC

Um dos episódios mais icônicos da série é, sem dúvidas, um dos momentos mais tristes da história: quando finalmente é revelada a causa da morte de Jack.

Com a casa em chamas por causa de um incêndio provocado por um defeito em um antigo eletrodoméstico, os Pearsons devem sair de casa e, embora consigam fazê-lo a tempo, Jack decide voltar para salvar o cachorro de Kate do incêndio.

Ele consegue resgatar o animal, mas acontece uma reviravolta inesperada e Jack morre no hospital algumas horas depois, por danos causados em seus pulmões pela inalação de fumaça.

'Vietnã' (Temporada 3, Episódio 4)

Cena do episódio quatro, intitulado 'Vietnã', da terceira temporada de 'This Is Us', com Griffin Dunne e Milo Ventimiglia. Foto: Ron Batzdorff/NBC

Nas primeiras temporadas, acreditava-se que Nicky (Griffin Dunne), o irmão mais novo de Jack, tinha morrido na Guerra do Vietnã, uma vez que, em sua juventude, os dois serviram juntos na guerra.

Embora tivessem um ótimo relacionamento, um infeliz evento no Vietnã fez com que os irmãos brigassem e Jack o considerasse morto. No entanto, Kevin viaja para o Vietnã, onde descobre, depois de seguir os rastros de seu pai durante a guerra, que nenhum combatente chamado Pearson havia morrido naquele país.

Este episódio é o primeiro a trazer detalhes sobre o que aconteceu entre Nicky e Jack, e prepara o cenário para o ressurgimento de Nicky na vida dos Pearsons.

'Nossa Pequena Garota da Ilha' (Temporada 3, Episódio 13)

Cena do terceiro episódio, intitulado 'Nossa Pequena Garota da Ilha', da teceira temporada de 'This Is Us'. Nele, a história da personagem Beth, vivida por Susan Kelechi Watson, ganha o centro da trama. Foto: Ron Batzdorff/NBC

Apesar de Beth (Susan Kelechi Watson) estar presente na série desde o início, foi somente em 'Nossa Pequena Garota da Ilha' que a bailarina assumiu o centro da trama.

O episódio convida o público a testemunhar a emocionante jornada da personagem que, em sua juventude, aspirava tornar-se uma bailarina, revelando como seus sonhos tomam forma, desaparecem e, finalmente, renascem com a ajuda de Randall e sua mãe (Phylicia Rashad).

'Estranhos' (Temporada 4, Episódio 1)

No primeiro episódio da quarta temporada de 'This is Us' são apresentados novos personagens que vão movimentar a trama, como Malik, vivido por Asante Blackk, um jovem tentando dar uma vida melhor para sua família. Foto: Ron Batzdorff/NBC

No primeiro episódio da quarta temporada, a série apresenta as histórias de novos personagens que desempenharão um papel fundamental na história dos Pearsons: Malik (Asante Blackk), um jovem tentando dar uma vida melhor para sua família; Jack Damon (Blake Stadnik), o filho de Kate e Toby quando adulto; e Cassidy (Jennifer Morrison), uma veterana de guerra que lida com questões de saúde mental.

'A Cabana' (Temporada 4, Episódio 14)

O episódio 'A Cabana', da quarta temporada de 'This Is Us', é um dos mais emocionantes e fiéis ao estilo da série. Foto: Ron Batzdorff/NBC

O episódio 'A Cabana' é muito emocionante e fiel ao estilo da série, trazendo um salto no tempo para os anos 1990, onde Kate adolescente passa um final de semana terrível na cabana da família com Marc, seu namorado com quem tem um relacionamento complexo.

No presente, o trio de irmãos se reúne na cabana e reflete, após encontrar a cápsula do tempo que Rebecca e Jack haviam enterrado anos antes, sobre as diversas maneiras como sua infância e o relacionamento de seus pais os tornaram nos adultos que são hoje.

'Mãe Biológica' (Temporada 5, Episódio 6)

O episódio 'Mãe Biológica', da quinta temporada de 'This Is Us', é considerado um complementar do episódio 'Memphis', da temporada de estreia da série. Foto: NBC

É difícil não ver o episódio 'Mãe Biológica' como uma peça complementar do episódio 'Memphis'.

Em outra viagem de descoberta, Randall e Beth vão para Nova Orleans para conhecer a história de Laurel (Jennifer C Holmes), a mãe biológica de Randall.

Lá, eles são recebidos por Hai (Vien Hong), o vietnamita que amava Laurel, e que, em uma conversa profunda, conta ao casal tudo o que sabe sobre sua história: desde sua infância problemática até sua recuperação de uma overdose pós-parto e sua eventual morte por câncer.

O episódio finalmente dá aos fãs as respostas que tanto esperavam sobre a misteriosa mulher.

'Os Adirondacks' (Temporada 5, episódio 16)

O último episódio da quinta temporada de 'This Is Us' traz mudanças cruciais para os Pearsons. Foto: Ron Batzdorff/NBC

O último episódio da quinta temporada traz mudanças cruciais para os Pearsons.

O cancelamento do casamento de Kevin e Madison, os crescentes problemas conjugais de Kate e Toby (Chris Sullivan) e Kevin assumindo o projeto de construção da casa de Jack são algumas das surpresas que aparecem ao longo do episódio.

Mas a verdadeira ruptura vem no final do episódio, quando, em um salto para um futuro não tão distante, Kate é vista casando-se com Phillip (Chris Geere), Nicky está casado, Randall é uma estrela da política e Kevin está namorando.

'Não me Deixe Mantê-lo' (Temporada 6, Episódio 4)

O quarto episódio da sexta temporada de 'This Is Us' é dedicada ao personagem Jack Pearson. Foto: Ron Batzdorff/NBC

O emocionante episódio dedicado a Jack Pearson reúne pequenos momentos da vida do personagem, revelando sua essência e oferecendo algumas explicações de porque ele tomou certas decisões ao longo de sua vida.

Depois que sua mãe, Marilyn, morre de aneurisma, Jack deve lidar com a dor da perda e aceitar o fato de que sua relação não terá mais chance de crescer ou de ser curada.