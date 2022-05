'This is Us': Relembre cinco momentos emocionantes de Jack e Rebecca

Milo Ventimiglia e Mandy Moore protagonizam os pais da família Pearson Foto: Star+

O episódio final de This is Us estreia no streaming Star+ nesta quinta-feira, 26. Desde 2016, a série conquista o coração de milhares de fãs, abordando temas comoventes e acompanhando as experiências que os personagens passam ao longo de suas vidas, em uma viagem contínua entre passado, presente e futuro.

A série conta a história dos Pearsons e os acontecimentos de suas vidas, com uma trama dramática caracterizada por lembranças, superação pessoal, busca pelo amor e realização nos dias de hoje.

Um dos destaques do seriado é o relacionamento entre Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), que, como qualquer outro, tem seus altos e baixos. O casal, no entanto, é visto pelo público e pelos próprios personagens da produção como um exemplo de união e companheirismo.

Por isso, nesse clima de despedida, relembre alguns dos momentos mais emocionantes que os dois compartilharam ao longo dessas seis temporadas. Dica: prepare um lencinho antes de ler.

1. Primeiro encontro

Jack e Rebecca vão a uma feira popular americana no primeiro encontro Foto: Star+

Apesar da série não seguir uma ordem cronológica, a família Pearson é apresentada para o público a partir da história de amor entre Jack e Rebecca. Portanto, o primeiro momento marcante da lista é o primeiro encontro deles, que aconteceu no dia 23 de setembro de 1972.

O público já sabia que eles haviam se conhecido na noite em que os Steelers ganharam o Super Bowl, quando Jack entrou num bar e viu Rebecca pela primeira vez cantando. Os dois trocaram olhares e sorrisos e, lá, já soubemos que era amor. Entretanto, foi só no primeiro episódio da terceira temporada que os fãs viram como foi o primeiro encontro do casal.

Jack e Rebecca vão jantar em um Diner logo após se conhecerem e depois vão a uma feira popular americana. Ele pede dinheiro ao seu amigo Miguel, a quem diz "I met 'The' girl" (Conheci 'A' garota), mas juntos os dois não tinham mais de nove dólares - título do episódio -, valor que Jack tem para gastar no encontro que ele quer que seja inesquecível.

Tudo vai por água abaixo quando o dinheiro desaparece e a sintonia instantânea deles parece mudar de repente. Mas claro que Jack consegue reverter a situação ao se abrir para Rebecca sobre como ele se sente após retornar da guerra e que tem sido muito difícil ele se sentir em casa, mas é com ela que ele pode realmente voltar a sentir isso. No fim, Rebecca dá um beijo nele e deixa o seu casaco no carro - sinal de que ela queria um segundo encontro.

2. O nascimento dos bebês

Rebecca e Jack no parto dos trigêmeos Foto: Star+

Logo no começo da primeira temporada, descobrimos que Rebecca e Jack estavam esperando trigêmeos, mas, durante o parto, um dos bebês não sobrevive. Além da cena emocionante com o discurso do Doutor K para tentar confortar o pai, que se tornou uma das cenas mais emblemáticas da série, o momento em que Jack conta para Rebecca também é uma das mais tocantes.

Seguindo o conselho do Doutor K, o casal “pegou o limão mais azedo que a vida ofereceu e o transformou em algo parecido com limonada”, adotando o pequeno Randall, que havia sido abandonado em um quartel.

3. O dia na piscina

Família Pearson em um passeio na piscina comunitária Foto: Star+

No quarto episódio da primeira temporada, intitulado The Pool, Jack e Rebecca já mostram que não são apenas um casal perfeito, mas também pais exemplares. No capítulo, a família está fazendo um passeio na famosa piscina comunitária que as crianças adoram, mas, nesse dia, cada uma delas está lidando com um problema diferente.

Randall tenta fazer amizades, mas sem sucesso; Kevin está se sentindo sozinho; e Kate é abandonada por suas amigas por conta do peso. De diferentes formas, Jack e Rebecca conseguem resolver a situação de cada um do Big Three, deixando o dia deles bem melhor do que começou.

O episódio termina com a cena dos cinco tirando um cochilo juntos perto da piscina, em uma cena simples, porém linda e emocionante, do jeito típico que só This Is Us sabe fazer.

4. Discursos perfeitos

Jack tem receio de que eles não serão mais tão próximos dos filhos Foto: Star+

Jack e Rebecca mostram que sempre sabem o que falar no momento certo quando o outro está precisando. Em um episódio da quinta temporada, por exemplo, o casal planeja uma viagem à famosa cabana da família Pearson, mas acabam indo só os dois, já que os filhos adolescentes preferem fazer outras coisas do que viajar com os pais.

Isso faz com que Jack entre em uma pequena crise, com receio de que eles não serão mais tão próximos dos filhos, repetindo o mesmo caminho que os dois tiveram com os próprios pais.

Em mais uma cena emocionante da série, Rebecca o acalma, usando uma pintura antiga que as crianças fizeram na infância, dizendo que “as marcas de suas vidas estão mescladas e que eles sempre estarão juntos”, e que eles iriam fortalecer quaisquer mudanças que surgissem entre eles como uma família.

5. A engrenagem da família

Rebecca sempre foi a engrenagem da família Foto: Star+

Desde o começo, This Is Us mostra o quanto Jack sempre foi um ótimo pai e marido – o que é comprovado em diversas cenas. Nas temporadas mais recentes, no entanto, temos visto o quanto a Rebecca também sempre foi a engrenagem da família, principalmente depois da morte do marido, quando ela passou a ter que cuidar de três adolescentes sozinha.

O próprio Jack reconhece a força da esposa no último episódio da terceira temporada, em mais um belo discurso. Quando Rebecca sofre um acidente e é hospitalizada, Jack revela que a vê como a verdadeira “engrenagem da família”, a pessoa que mantém suas vidas unidas e de quem eles precisam para seguir em frente.