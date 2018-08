‘This Is Us’ define ator que irá viver irmão de Jack na terceira temporada

O ator norte-americano Michael Angarano foi escalado para viver Nicky, irmão de Jack, na série 'This Is Us' Foto: Mario Anzuoni/Reuters

ATENÇÃO: ESTA NOTA CONTÉM SPOILERS DA SÉRIE THIS IS US

O ator norte-americano Michael Angarano foi escalado para viver Nicky, irmão de Jack (Milo Ventimiglia), na série This is Us. O personagem morreu em combate durante a Guerra do Vietnã e ele aparecerá em flashbacks durante a terceira temporada da popular produção.

Dan Fogelman, criador da série, disse em entrevista para o site Deadline que a terceira temporada irá mostrar o passado de Jack, sua participação na guerra e como isso modificou a relação com sua família. A NBC contratou o jornalista Tim O’Brien, que cobriu a guerra, para dar consultoria aos flashbacks do conflito.

Os momentos finais da segunda temporada de This Is Us mostra Kevin, filho de Jack, embarcando para o Vietnã onde espera aprender mais sobre o pai, que morreu após salvar ele e sua irmã gêmea, Kate, de um incêndio.

A terceira temporada de This Is Us irá estrear nos Estados Unidos no próximo dia 25 de setembro. Aqui no Brasil, a série é transmitida pelo canal pago Fox e pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.