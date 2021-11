‘This Is Us’: Confira o primeiro teaser da última temporada

'This is Us' mostra as relações entre os membros da família Pearson ao longo das décadas Foto: NBC

A rede NBC divulgou nesta quinta-feira, 25, o primeiro teaser da sexta temporada de This Is Us. Os novos episódios chegam nos Estados Unidos a partir do dia 4 de janeiro.

No Brasil, ainda não foi revelada a data de estreia da última temporada no STAR+, que exibe a produção aqui. Na prévia, são recapitulados os melhores momentos da série.

O principal destaque é Rebecca (Mandy Moore). A matriarca da família Pearson sofre com a perda de memória nas últimas temporadas e revela medo de se esquecer das "pequenas coisas" que sempre guardou com carinho.

O vídeo também exibe a aguardada aproximação entre Kate (Chrissy Metz) e Phillip (Chris Geere). O casal vai oficializar o matrimônio após a irmã gêmea de Kevin (Justin Hartley) se divorciar de Toby (Chris Sullivan).

This Is Us conta a história de três pessoas nascidas no mesmo dia, em uma trama que navega entre os anos 1980 e os dias atuais, mostrando a infância de cada uma delas em contraste com a vida adulta, marcada por uma tragédia familiar.