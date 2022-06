'Theodosia': Primeiro live-action internacional original do Globoplay estreia na plataforma

Série 'Theodosia' é o primeiro live-action internacional origial do Globoplay. Foto: Globoplay

A série Theodosia estreou nesta terça-feira, 21, no catálogo do Globoplay. Produzido em parceria com a HBO Max, o seriado infanto-juvenil é o primeiro live-action internacional original da plataforma, que participou do desenvolvimento do roteiro desde o início do projeto.

Inspirada nos livros da autora Robin LaFevers, a série conta a história da jovem Theo e seus amigos, que tentam salvar o mundo das ameaças dos adoradores do deus egípcio do caos. A atriz Eloise Little dá vida à protagonista ao longo de 13 episódios que desbravam os mistérios e mitologias do Egito antigo.

Filha de arqueólogos, Theo se depara com um amuleto em uma tumba egípcia e descobre um poder que afeta sua vida. Na trama, Theodosia e os amigos tentam vencer as forças do mal e a jovem aventureira precisa aperfeiçoar sua magia.

Para todas as idades, a história mistura aventura em um estilo similar ao do clássico Indiana Jones, com a magia de Harry Potter.

As filmagens foram feitas na Bélgica e na França e produtora da série, Cottonwood Media, teve como parceiros o Globoplay, a alemã ZDF, ZDF Enterprise e a HBOMax.

Confira o trailer: