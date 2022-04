‘The Witcher’: Netflix anuncia novos personagens da série

Nova temporada de ‘The Witcher’ ganhou quatro personagens de destaque. Foto: Netflix

Nesta quinta, 14, a Netflix apresentou os novos personagens da série The Witcher. Quatro novas atrizes e atores fazem parte da trama. Eles são: Robbie Amell, Meng’er Zhang, Christelle Elwin e Hugh Skinner.

A terceira temporada da série mostra uma competição para capturar a princesa Cirilla, personagem de Freya Allan, que com a ajuda de Geralt, interpretado por Henry Cavill, um mutante caçador de monstros, foge para uma fortaleza para treinar suas habilidades e descobrir seus poderes inexplorados.

Robbie Amell interpreta Gallatin, um lutador que lidera o exército Scoia’tael, para lutar em nome de Nilfgaard. Ele é considerado um homem corajoso e leal ao seu povo.

A chinesa Meng’er Zhang dá vida a Milva, que foi adotada pelas dríades da Floresta Brokilon, onde cresceu e se tornou uma talentosa caçadora, que sabe usar o arco e flecha como ninguém. Ela aprendeu a lutar para sobreviver e assim se tornou feroz, uma grande adversária para quem cruza o seu caminho.

A nova personagem Mistle será interpretada por Christelle Elwin — ela é uma integrante de uma gangue adolescente conhecida como Os Ratos. Eles roubam dos ricos e, quando querem, dividem com os pobres.

O playboy Prince Radovid é irmão mais novo do rei Vizimir. Ele será interpretado por Hugh Skinner e está em busca de poder. Tem grande influência política e sabe usar sua aparência para embebedar alguém. Seu lema é ‘Tudo é sempre um jogo, até que alguém se machuque’.

A terceira temporada de The Witcher ainda não teve data de lançamento divulgada. A série conta com produção executiva de Lauren Schmidt Hissrich, direção de Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun e foi baseada nos livros do polonês Andrzej Sapkowski.