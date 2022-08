'The Walking Dead': série derivada com Jeffrey Dean Morgan tem título alterado

Os atores Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan protagonizarão spin-off de 'The Walking Dead'. Foto: Instagram/@thewalkingdead

A série The Walking Dead gerou várias produções derivadas. Uma das que estão em desenvolvimento teve o título alterado. O spin-off protagonizado por Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohan) antes, chamado Isle of the Dead agora se chamará The Walking Dead: Dead City. As informações foram dadas da rede Americana AMC à revista Entertainment Weekly.

A produção está na etapa de filmagem, que está sendo desenvolvida em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O lançamento do spin-off está previsto para 2023. A história se passará com Negan e Maggie, antes rivais, agora isolados, andando em Manhattan, em Nova York, após o apocalipse zumbi. A produção mostrará a cidade destruída, com mortos por todos os cantos e claro, zumbis. A primeira temporada terá seis episódios.

O criador do spin-off, Eli Jorné, foi também escritor e coprodutor executivo da trama original The Walking Dead. Na produção também participará Scott M. Gimple como supervisor de conteúdo e os atores Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan também trabalharão como produtores.

A atriz Lauren Cohan, em comunicado, afirmou estar feliz e empolgada para participar de uma série do universo The Walking Dead. “Estou emocionada em fazer parceria com a equipe da AMC no próximo capítulo do universo de The Walking Dead. Maggie está muito perto do meu coração e estou animada para continuar sua jornada no cenário icônico da cidade de Nova York, ao lado de meu amigo e colaborador, Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorné criou algo incrivelmente especial e mal posso esperar pelos fãs para ver o que temos reservado para Maggie e Negan”, afirmou Lauren.

A continuação da 11ª temporada da série original, The Walking Dead, está prevista para 2 de Outubro. No enredo atual serão explicados os motivos de Negan e Maggie chegarem à Nova York.