‘The Walking Dead’: produtor de série derivada revela mais detalhes da produção

Danai Gurira anuncia em suas redes sociais: 'estamos de volta'. Foto: Instagram/@danaigurira

Rick e Michonne, personagens dos atores Andrew Lincoln e Danai Gurira, vão ganhar uma série derivada de The Walking Dead. No último domingo, 7, o produtor da trama Scott M. Gimple, revelou mais detalhes sobre a produção, que foi anunciada aos fãs na Comic-Con de San Diego, na Califórnia, no dia 22 de julho.

Durante o programa The Walking Dead Universe Preview 2022, do canal norte Americano AMC, Scott M. Gimple revelou alguns detalhes sobre a série derivada.

“É uma história de amor épica e insana. São duas pessoas separadas há muito tempo. Eles viveram outras existências e precisam reencontrar a si mesmos. Esperamos que seja surpreendente”, declarou o produtor.

Segundo informações do site Entertainment Weekly a história centrada no casal será uma série contínua, não apenas uma temporada de seis episódios, que será lançada em 2023. Gimple continuou dizendo que a trama não abordará um romance meloso: “nós vemos esse casal poderoso, mas também vemos o Rick do machado vermelho. Vemos aquela Michonne que ensinou uma coisa ou duas para o Governador”.

The new world NEEDS Rick and Michonne. pic.twitter.com/orvvTo8sHi — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2022

O produtor ainda declarou que a trama de Rick e Michonne não será a única série derivada da franquia. Outro personagem importante de The Walking Dead também terá sua própria história, Daryl Dixon, interpretado por Norman Reedus. O enredo da produção se passará na França e terá como pano de fundo um laboratório que estuda uma nova variação de zumbis que são mais fortes e mais rápidos.

As duas séries derivadas de The Walking Dead ainda não tem data de estreia.