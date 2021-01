'The Voice+': veja quem se apresentou no 2º dia de audições às cegas

Segundo dia de audições às cegas do 'The Voice+' revelou mais 13 talentos. Foto: Reprodução 'The Voice+' / Rede Globo (2021)

O segundo dia de audições às cegas do The Voice+ teve músicas clássicas, do rock ao forró. O programa deste domingo, 24, revelou mais 13 participantes, dos quais apenas um não viu as cadeiras se virarem para ele.

A nova versão do reality musical para pessoas com mais de 60 anos tem Ludmilla, Mumuzinho, Daniel e Claudia Leitte no corpo de jurados.

Quem abriu o dia de audições foi Abadia Pires, mãe do cantor Alexandre Pires. Aos 68 anos, ela entoou o sucesso Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério) e encantou o júri.

Confira a seguir trechos de todas as participações no programa deste domingo:

Após ver os quatro jurados virarem a cadeira para ela, Abadia Pires escolheu o cantor Daniel.

"Mas tem que me prender tem que seduzir só pra me deixar looouca por você..." Eu perco tudo com essa música! Abadia Pires abre a nossa segunda tarde de audições às cegas com um grande hit de Alcione (@alcione_marrom). Vem ver! #TheVoiceMais https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/MdiP75KwE5 — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

Mamá Motta, de 68 anos, também fez com que todos o quisessem no time depois de cantar Unchain My Heart, mas a escolhida foi Ludmilla.

E esse vozeirão? Mamá Motta quebra tudo cantando 'Unchain My Heart' para tentar uma vaga na próxima fase do programa. Vem conferir! #TheVoiceMais https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/RxFyK62iOn — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

Celestina Maria, aos 79 anos, se apresentou com Cordas de Aço, sucesso de Cartola. O cantor Mumuzinho foi o escolhido por ela.

Cartola numa tarde de domingo é absolutamente TUDO pra mim! Olha a Celestina Maria arrasando nessa apresentação linda. #TheVoiceMais https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/CKPMpAhxkB — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

Foi com Epitáfio, da banda Titãs, que Lúcia de Maria fez virar todas as cadeiras. A cantora de 66 anos foi para o time de Ludmilla.

"O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído..." Apaixonado por essa apresentação da Lúcia de Maria na segunda tarde de audições às cegas. Vem ver! #TheVoiceMais https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/msw0YRKS2r — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

Em seguida, o cantor Mário Figueiredo, de 61 anos, cantou Sympathy For The Devil, música dos Rolling Stones, e entrou para o time de Claudia Leitte. Após a apresentação, ele falou do filho Pedro Novas, que esteve no The Voice em 2014 e se apresenta como drag queen.

"O meu filho já se apresentou aqui, em 2014, a Denna Love. Ele se apresentou como uma drag queen. Ele é exemplo de inteligência, de integridade e de coragem por subir nesse palco daquele jeito e cantar como cantou. Estava tremendo de medo porque tinha que honrá-lo", disse o participante.

Saca só o estilo do Mário Figueiredo cantando esse sucesso do Rolling Stones! Vem ver a apresentação completa! #TheVoiceMais https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/Hv2FSXjgU8 — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

Leila Maria, de 64 anos, cativou os jurados com Night And Day e escolheu o técnico Mumuzinho.

E esse repertório, Brasil??? Leila Maria escolhe um clássico composto por Cole Porter e gravado por grandes nomes como Ella Fitzgerald e Frank Sinatra. Vem ver! #TheVoiceMais https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/YqXwfsN8Qs — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

Aos 64 anos, a carioca Dulce Borges cantou Fullgás e escolheu o time de Ludmilla.

Eu amo e não é pouco! Olha só a Dulce Borges cantando um sucesso da Marina Lima no palco do #TheVoiceMais https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/f7uYiYZLN3 — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

The Days Of Wine And Roses, de Frank Sinatra, foi a música escolhida por Carlos Miziara, de 73 anos, para se apresentar. Todos os jurados viraram as cadeiras e ele foi para o time de Daniel.

Com 73 anos de muito talento, Carlos Miziara canta 'The Days of Wine and Roses' nas audições às cegas do #TheVoiceMais https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/v0W0B66gSV — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

Criada no samba, Tia Elza encantou com Não Deixe O Samba Morrer e entrou para o programa no time de Ludmilla.

ESSA NÃO TEM QUEM NÃO CANTE! Tia Elza não deixa o samba morrer no palco do #TheVoiceMais com essa apresentação incrível! Vem ver! https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/mHQB3cxcsq — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

Celso Galvão foi o único participante do dia para quem nenhum jurado virou a cadeira. Porém, todos elogiaram o talento do cantor de 62 anos, que apostou em Rocket Man (I Think It´S Going To Be A Long, Long Time), de Elton John.

Celso Galvão aposta em sucesso de Elton John para tentar uma vaga na próxima fase do #TheVoiceMais! https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/5q0Q14xYlb — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

No ritmo do forró, Ceiça Moreno, de 74 anos, cantou e tocou sanfona no palco do The Voice+ com Qui Nem Jiló, sucesso de Luiz Gonzaga. Um internauta chegou a compará-la, brincando, com Lucy Alves, que participou do programa em 2013. Ceiça foi para o time de Claudia.

Arrasta o sofá pro lado que tem forró na tarde de domingo! Ceiça Moreno arrasa cantando um clássico de Luiz Gonzaga. Olha só! #TheVoiceMais https://t.co/bVmcVmxopg pic.twitter.com/JYoL6QWPFh — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

Sangue Latino foi a canção escolhida por Jorge Darrô, de 64 anos, para se apresentar na atração e fazer com que todas as cadeiras virassem. O cantor escolheu o técnico Daniel.

Arrepiado com o Jorge Darrô cantando 'Sangue Latino' nas audições às cegas. Vem ver a apresentação completa! #TheVoiceMais https://t.co/bVmcVmfNxI pic.twitter.com/FWkFgjVBwz — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 24, 2021

Para encerrar o segundo dia de audições às cegas, Miracy de Barros, de 82 anos, cantou Quando Te Vi (Till There Was You), e todos os jurados a quiseram em seus times. A escolhida foi Ludmilla.